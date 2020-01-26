بحث داغ ترامپ و جانسون در مورد امنیت دنیای مخابرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، انگلیس قصد دارد از هواوی برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در شبکه مخابراتی نسل پنجم خود کمک بگیرد، اما آمریکا تلاش دارد به هر نحو ممکن انگلیس را از این تصمیم منصرف کند.
دولت آمریکا به متحدان خود هشدار داده که به هواوی اجازه ندهند تا در تأمین تجهیزات مخابراتی نسل پنجم آنها مشارکت کند. ترامپ مدعی است هواوی به نفع دولت چین جاسوسی میکند. اما طرف چینی ادعای مذکور را به طور قطعی تکذیب کرده است.
بنا بر اعلام کاخ سفید، گفتگوی تلفنی یادشده در روز جمعه انجام شده و دو طرف در مورد موضوعات مهم منطقهای و دوجانبه و ضرورت همکاری با یکدیگر برای ایمن سازی شبکههای مخابراتی گفتگو کردهاند.
هنوز مشخص نیست فشارهای آمریکا بر انگلیس برای قطع همکاری با هواوی به نتیجه میرسد یا خیر.
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