جریمه ۳۴۵ میلیاردی برای فروش خودرو با پلاک گذر موقت

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی گفت: شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده نگهداری و خرید و فروش یک دستگاه بنز S۵۵۰ و یک دستگاه لکسوس LX۵۷۰ در مجموع به ارزش ۱۷۲ میلیارد و ۵۰۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با بررسی اوراق پرونده، اتهام مباشرت و نگهداری کالای قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف ردیف سوم را به پرداخت ۱۱۷ میلیارد و ۸۷۸ میلیون ریال برابر ارزش خودرو بنز و همچنین متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۵۴ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش خودرو لکسوس محکوم کرد.

حضرتی پیرامون نگهداری و خرید و فروش کالای قاچاق بیان کرد: شعبه در این پرونده متخلف ردیف اول که نمایشگاه دار خودرو است را بابت تخلف ارتکابی به ارزش ۱۷۲ میلیارد و ۵۰۵ میلیون ریال به پرداخت معادل یک برابر ارزش کل کالا محکوم کرد.

وی افزود: شعبه در مجموع متخلفان را به پرداخت ۳۴۵ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: مأموران نیروی انتظامی تبریز گزارش این تخلف را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.