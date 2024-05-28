  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۰۷

جریمه ۳۴۵ میلیاردی برای فروش خودرو با پلاک گذر موقت

جریمه ۳۴۵ میلیاردی برای فروش خودرو با پلاک گذر موقت

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی، از جریمه ۳۴۵ میلیارد و ۱۱ میلیون ریالی برای خرید و فروش خودرو پلاک گذر موقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی گفت: شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده نگهداری و خرید و فروش یک دستگاه بنز S۵۵۰ و یک دستگاه لکسوس LX۵۷۰ در مجموع به ارزش ۱۷۲ میلیارد و ۵۰۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با بررسی اوراق پرونده، اتهام مباشرت و نگهداری کالای قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف ردیف سوم را به پرداخت ۱۱۷ میلیارد و ۸۷۸ میلیون ریال برابر ارزش خودرو بنز و همچنین متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۵۴ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش خودرو لکسوس محکوم کرد.

حضرتی پیرامون نگهداری و خرید و فروش کالای قاچاق بیان کرد: شعبه در این پرونده متخلف ردیف اول که نمایشگاه دار خودرو است را بابت تخلف ارتکابی به ارزش ۱۷۲ میلیارد و ۵۰۵ میلیون ریال به پرداخت معادل یک برابر ارزش کل کالا محکوم کرد.

وی افزود: شعبه در مجموع متخلفان را به پرداخت ۳۴۵ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: مأموران نیروی انتظامی تبریز گزارش این تخلف را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6121557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها