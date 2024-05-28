به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور با اعلام این خبر بیان کرد: در پی گزارشی به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری فردی در قالب فروش گوشی تلفن همراه در بستر اینستاگرام، تیمی از کارشناسان پلیس فتا مسئول پیگیری و بررسی موضوع شدند.

فرمانده انتظامی جهرم افزود: در پیگیری‌های پلیسی انجام شده مشخص شد که متهم از ۳۵ نفر دیگر به همین شیوه تحت پوشش فروش تلفن همراه آیفون در بستر اینستاگرام کلاهبرداری کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به آشکار شدن ابعاد جدید پرونده، اقدامات فنی انجام و مشخص شد مبالغ کلاهبرداری شده به حساب فردی طلافروش واریز و متهم از آن طریق اقدام به خرید سکه نموده تا هیچ ردی از خود به جای نگذارد.

سرهنگ محمدپور تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با هوشیاری متهم را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی با ورود به مخفیگاهش وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم تا کنون از ۳۵ نفر به همین شیوه اقدام به کلاهبرداری کرده است، گفت: مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان بازگردانده داده شد.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، از شهروندان درخواست کرد حتماً از سایت‌های رسمی اقدام به خرید نمایند و به هیچ عنوان قبل از دریافت کالا یا اطمینان از صحت ادعای فرد در بستر اپلیکیشن‌ها اقدام به پرداخت وجه ننمایند و همچنین مراقب شرکت‌های هرمی و اقدامات مجرمین در این حوزه و سو استفاده به عناوین مختلف باشند.