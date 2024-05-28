مسابقه ملی «سدید» برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مرحله استانی نخستین دوره مسابقه ملی ارائه سهدقیقهای «سدید»، ویژه دانشگاهها و مراکز عالی استان تهران در ۴ بخش کتاب، پایاننامه، مقاله و طرحهای پژوهشی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شد و برگزیدگانش را شناخت.
این دوره از مسابقات با آراء هیأت داوران ۶ برگزیده، ۳ برتر استانی و ۳ شایسته تقدیر داشت که در پایان مراسم از آنها تجلیل شد.
اسامی ۳ برگزیده راهیافته به مرحله کشوری به شرح ذیل است:
برگزیده اول: بهاره عامریون، دانشجوی دکتری اقتصادسنجی دانشگاه تهران
برای ارائه پایاننامه کارشناسیارشد با عنوان «بررسی راهکارهای نجات صندوقهای بازنشستگی ایران از بحرانهای مالی موجود»
برگزیده دوم: محمد صداقتی جهرمی، دانشجوی کارشناسیارشد کار آفرینی دانشگاه تهران
برای ارائه سهدقیقهای کتاب با عنوان، «بینهایت» (مترجم کتاب)
برگزیده سوم: نیرهالسادات طباطبائی اشکذری، دانشجوی دکتری حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران
برای ارائه پایاننامه کارشناسیارشد با عنوان «آثار ورشکستگی بر اموال فکری»
اسامی ۳ منتخب شایسته تقدیر به شرح ذیل است:
برگزیده اول: سیدمحمد اجاقی، دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه تهران
برای ارائه کتاب با عنوان «مرگ ایوان ایلیچ»
برگزیده دوم: زینب محسنیپور، دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران
برای ارائه سهدقیقهای کتاب با عنوان «مغز شما همیشه گوش میدهد»
برگزیده سوم: ایلقار اردبیلچی، دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تهران
برای ارائه پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «سرپناه موقت بر پایه سازه باز و بستهشونده جهت استفاده در مرحله امداد و نجات بعد از سانحه زلزله»
نخستین دوره مسابقه ملی «سدید» ویژه دانشجویان استان تهران بههمت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با حدود ۴۰ شرکتکننده از دانشگاههای استان تهران و با داوری جمال رحیمیان، رییس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، زهره طاهرخانی، معاون پژوهش و فنآوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران و بهروز نظری بوژانی، مدیر مرکز روانشناسی جهت وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی تهران در محل مرکز فرهنگی زندهیاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی برگزار و به کار خود پایان داد.
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