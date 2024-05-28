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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۳۱

ویژه دانشگاه‌های تهران؛

مسابقه ملی «سدید» برگزیدگانش را شناخت

مسابقه ملی «سدید» برگزیدگانش را شناخت

مرحله استانی نخستین دوره مسابقه ملی ارائه سه‌دقیقه‌ای «سدید»، ویژه دانشگاه‌ها و مراکز عالی استان تهران برگزار شد، برگزیدگان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مرحله استانی نخستین دوره مسابقه ملی ارائه سه‌دقیقه‌ای «سدید»، ویژه دانشگاه‌ها و مراکز عالی استان تهران در ۴ بخش کتاب، پایان‌نامه، مقاله و طرح‌های پژوهشی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شد و برگزیدگانش را شناخت.

این دوره از مسابقات با آراء هیأت داوران ۶ برگزیده، ۳ برتر استانی و ۳ شایسته تقدیر داشت که در پایان مراسم از آن‌ها تجلیل شد.

اسامی ۳ برگزیده راه‌یافته به مرحله کشوری به شرح ذیل است:

برگزیده اول: بهاره عامریون، دانشجوی دکتری اقتصادسنجی دانشگاه تهران

برای ارائه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با عنوان «بررسی راهکارهای نجات صندوق‌های بازنشستگی ایران از بحران‌های مالی موجود»

برگزیده دوم: محمد صداقتی جهرمی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد کار آفرینی دانشگاه تهران

برای ارائه سه‌دقیقه‌ای کتاب با عنوان، «بی‌نهایت» (مترجم کتاب)

برگزیده سوم: نیره‌السادات طباطبائی اشکذری، دانشجوی دکتری حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

برای ارائه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با عنوان «آثار ورشکستگی بر اموال فکری»

اسامی ۳ منتخب شایسته تقدیر به شرح ذیل است:

برگزیده اول: سیدمحمد اجاقی، دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه تهران

برای ارائه کتاب با عنوان «مرگ ایوان ایلیچ»

برگزیده دوم: زینب محسنی‌پور، دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران

برای ارائه سه‌دقیقه‌ای کتاب با عنوان «مغز شما همیشه گوش می‌دهد»

برگزیده سوم: ایلقار اردبیلچی، دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تهران

برای ارائه پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «سرپناه موقت بر پایه سازه باز و بسته‌شونده جهت استفاده در مرحله امداد و نجات بعد از سانحه زلزله»

نخستین دوره مسابقه ملی «سدید» ویژه دانشجویان استان تهران به‌همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با حدود ۴۰ شرکت‌کننده از دانشگاه‌های استان تهران و با داوری جمال رحیمیان، رییس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، زهره طاهرخانی، معاون پژوهش و فن‌آوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران و بهروز نظری بوژانی، مدیر مرکز روانشناسی جهت وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی تهران در محل مرکز فرهنگی زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی برگزار و به کار خود پایان داد.

کد مطلب 6121243

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