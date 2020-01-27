استقلال کار بزرگی انجام داد/ الریان خطرناک تر از الکویت است

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی سه بر صفر استقلال برابر الکویت از مرحله پلی آف لیگ قهرمانان گفت: خوشحالم که استقلال توانست در بدترین شرایط به یک برد خوب دست پیدا کند.

وی افزود: از روزی که استراماچونی ایران را ترک کرد، آبی پوشان یک روز خوش نداشتند و هر روز با مشکلات عجیب و پیچیده ای درگیر می شدند. آنها حتی برای سفر به امارات هم مشکلات خاصی پیدا کردند.

بیانی در خصوص دیدار روز سه شنبه آبی پوشان برابر الریان قطر گفت: این تیم از بازیکنان با تجربه و حرفه ای سود می برد. مطمئناً الریان به مراتب حریفی خطرناک تر از الکویت است و استقلال باید یک بازی منطقی و به دور از احساسات را مقابل این تیم انجام داده تا بتواند از سد الریان هم عبور کرده و به مرحله گروهی لیگ قهرمانان راه پیدا کند.

کاپیتان پیشین استقلال تصریح کرد: مجیدی کار سختی در پیش دارد. او برابر الکویت عملکرد خوبی داشت و تقریبا تیم را با همان ترکیب زمان استراماچونی به میدان فرستاد و دیدیم که باز هم دیاباته و قائدی عملکردی موفق داشتند و توانستند زمینه ساز پیروزی آبی پوشان شوند.

کاپیتان پیشین استقلال خاطرنشان کرد: امیدوارم مجیدی و همکارانش با توجه به زمان کوتاهی که تا دیدار برابر الریان قطر دارند، تیم را در همین فرم و آمادگی نگه داشته و برابر الریانی که از چند بازیکن حرفه ای سود می برد، برتری پیدا کرده و به مرحله گروهی صعود کنند.