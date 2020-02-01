مردم بحرین علیه «معامله قرن» تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین علیه طرح موسوم به «معامله قرن» دست به برگزاری تظاهرات زدند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات در حالی برگزار شد که نظامیان آل خلیفه محدودیت های امنیتی فراوانی را در نقاط مختلف بحرین اعمال کرده اند.

تظاهرات کنندگان بحرینی با سر دادن شعارهایی علیه ایالات متحده آمریکا همبستگی خود با فلسطینیان را اعلام کردند.

تظاهرات‌کنندگان در مناطق مختلف، ضمن سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «آمریکا شیطان بزرگ»، «ملت فلسطین و بحرین یک ملتند» و «اسرائیل برچیده خواهد شد» تصاویر ترامپ و نیتانیاهو را لگد مال کردند.