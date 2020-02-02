نگاهی به پراکندگی های بودجه جوانان در سال ۹۹

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس همراه با انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه‌های مختلف همراه بود.

در لایحه بودجه سال آینده برای حوزه جوانان، ردیف بودجه «ساماندهی امور جوانان» که اعتبار کلی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان محسوب می‌شود، حذف و اعتبار آن میان دیگر زیرشاخه‌های این معاونت تقسیم شده است.

بخشی از این اعتبار مربوط به حوزه ازدواج جوانان و برخی دیگر نیز مرتبط با مسائل فرهنگی است. یکی از زیر مجموعه‌های بودجه‌ای این معاونت، «برگزاری همایش برای ازدواج» با اعتباری برابر با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مشابه با اعتبار سال ۹۸ است. این رقم سال ۹۷ حدود ۴ میلیارد بود و برای سال ۹۸ و ۹۹ حدود ۳ میلیارد کاهش یافته است.

هرچند که به گفته مسئولین معاونت جوانان، رویکرد این معاونت تمرکز بر روی توسعه مراکز مشاوره ازدواج است و برگزاری همایش کمک چندانی به امر ازدواج نمی‌کند.

«حمایت از ایجاد مراکز مشاوره ازدواج» نیز ردیف بودجه دیگری است که برای سال ۹۹ رقم ۸ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. بودجه مدنظر برای این بخش در سال گذشته ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود و در سال ۹۹ با افزایش بسیار ناچیز اعتبارات در این حوزه روبرو هستیم. این در حالی است که مسئولین معاونت جوانان یکی از اهداف اصلی خود را توسعه این مراکز خوانده‌اند و انتظار می‌رفت تا با تقسیم اعتبار ساماندهی امور جوانان، اعتبار بیشتری به این بخش اضافه شود.

اعتبار بخش‌های مربوط به «حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه جوانان» نیز با افزایش بسیار اندکی به رقم ۱۸ میلیارد و ۵۹۳ میلیون رسیده اما ردیف «حمایت از تولیدات فرهنگی در موضوع ازدواج» با رقم ۷۰۰ میلیون همچون سال ۹۸ ثابت مانده است.

در این میان تنها اعتبار «برنامه هدایت و حمایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان» نسبت به سال ۹۸ افزایش بسیار چشمگیری داشته و به نظر می‌رسد بخش اعظمی از اعتبارات ساماندهی امور جوانان که از ردیف بودجه حذف شده، به این بخش افزوده شده است.

بودجه این زیر شاخه سال ۹۷ برابر با ۱۸ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان و سال ۹۸ حدود ۲۸ میلیارد تومان بود این در حالی است که این رقم در بودجه سال ۹۹، ۴ برابر شده و به ۱۲۳ میلیارد و ۴۱ میلیون تومان رسیده است.

با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های معاونت جوانان وزارت ورزش به حوزه ازدواج و به ویژه سمن‌ها خلاصه شده و تقریباً دیگر مسائل مربوط به جوانان در حاشیه قرار دارد، افزایش قابل توجه تنها یک بخش از بودجه این حوزه نیز احتمالاً تنها برای یک بخش خاص هزینه خواهد شد.

توسعه سمن‌ها و حمایت از آنها با وجود تمامی دستاوردهایی که برای جوانان دارد قطعاً تنها نیاز و راهگشای آنها به ویژه در حوزه اشتغال نیست. حمایت و کمک به رشد سمن‌های جوانان به عنوان مهم‌ترین موضوع در لیست عملکرد محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان برای قشر جوان است و به در طول ریاست وی بر این معاونت به سمن‌ها بیش از هر موضوع دیگری توجه شده است، به نظر می‌رسد که افزایش بودجه بخش «برنامه هدایت و حمایت امور فرنگی و تربیتی جوانان» نیز بیشتر صرف سمن‌ها خواهد شد و دغدغه‌های دیگر قشر جوان بی پاسخ خواهد ماند.

تندگویان: کم‌تر از ۳۰ درصد بودجه ۹۸ تخصیص یافته است

در همین خصوص محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بودجه سال آینده این معاونت گفت: هر ساله بودجه این معاونت افزایشی ۲۵ الی ۲۷ درصدی دارد اما متأسفانه در بحث تخصیص این گونه نیست.

وی با بیان اینکه تاکنون کم‌تر از ۳۰ درصد بودجه سال جاری تخصیص یافته است، اظهار داشت: متأسفانه علی‌رغم افزایش عددی بودجه معاونت در لایحه، هرساله مقدار بسیار ناچیزی تخصیص پیدا می‌کند. به همین علت شاید در برنامه و بودجه رشد داشته باشیم اما به دلیل عدم تخصیص اعتبارات، در عملکرد رشدی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه رقم کنونی بودجه این معاونت برای تحقق اهداف مدنظر پاسخ‌گو نیست، بیان کرد: اگر اعتبارات ما در سال آینده پرداخت نشود در برنامه‌ها قطعاً دچار مشکلات فراوان خواهیم شد.

تندگویان با اشاره بر مهم‌ترین اولویت‌های معاونت جوانان تصریح کرد: فرهنگ سازی در امر ازدواج، توسعه دفاتر مشاوره و رشد کمی و کیفی تشکل‌ها ازجمله مهم‌ترین اهداف معاونت است. امسال نیز تاکنون ۷۵۰۰ درخواست ثبت تشکل داشتیم و پیش بینی می‌کنم تا زمان انجام امور ثبت آنها، شاهد ثبت بیش از هزار سمن در کشور باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم حذف ردیف بودجه ساماندهی امور جوانان، اعتبارات مربوط به ازدواج افزایش چندانی نداشته است، ابراز داشت: در حوزه ازدواج به دنبال برگزاری همایش نیستیم چون دستاوردی ندارد و اگر به کارگاه تبدیل شود، مؤثرتر است. موضوع عمده ما نیز توسعه مراکز ازدواج است که بیشتر مربوط به بخش خصوصی است و تنها می‌توانیم به افزایش تعداد دفاتر کمک کنیم.

بودجه ۹۹ پاسخگوی حوزه جوانان نیست

معاون امور جوانان ادامه داد: در حال حاضر ۳۲۰ مرکز مشاوره ازدواج در کشور فعالیت دارد و احتمالاً سال آینده به ۴۵۰ مرکز خواهد رسید.

تندگویان با بیان اینکه اگر بودجه این حوزه را تقسیم بر تعداد جوانان کشور کنیم به هر فرد تنها ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، ابراز داشت: در بخش جوانان اعتبارات زیادی داریم اما به صورت تجمعی به ما تعلق نمی‌گیرد و در اختیار ۳۲ دستگاه است به همین دلیل اعتبارات این بخش کفایت حل مشکلات حوزه جوانان را نمی‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی بودجه معاونت جوانان پاسخ‌گوی این حوزه نیست هرچند که حتی این رقم هم به طور کامل تخصیص پیدا نخواهد کرد.