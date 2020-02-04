کشف ۲.۵ تن برنج قاچاق در بهار/۱۰ تن چوب قاچاق در تویسرکان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف ۲ تن و ۴۸۵ کیلو گرم برنج خارجی قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری در تشریح این خبر گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان بهار یک دستگاه خودرو وانت نیسان را که در محور مواصلاتی منتهی به غرب کشور، در حال حرکت بود متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو ۲ تن و ۴۸۵ کیلو گرم برنج خارجی قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در رابطه با تردد هرگونه کالای قاچاق به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

دستگیری ۳ سارق در رزن

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از دستگیری ۳ سارق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان رزن، پیگیری موضوع در دستور کار ویژه مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان رزن با انجام کارهای اطلاعاتی گسترده و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، ۲ سارق مغازه را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ زنگنه ادامه داد: همچنین در عملیات دیگری یک سارق اماکن خصوصی توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان رزن در مخفیگاه خود دستگیر شد.

وی با اشاره به کشف ۲ فقره سرقت با دستگیری این سارقان خاطر نشان کرد: هر ۳ متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف بیش از ۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق در تویسرکان

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از کشف بیش از ۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد معصومی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی سید شهاب شهرستان تویسرکان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این کامیون، ۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم در این راستا با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: برابر نظر کارشناسان چوب‌های مکشوفه از نوع کالیتوس بوده و ارزش آن بیش از ۱۷۰ میلیون ریال برآورد شده است.

دستگیری ۵ سارق در اسدآباد

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۵ سارق طی ۳ روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ افشین یاری گفت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی، ۵ سارق دستگیر و ۵ فقره انواع سرقت شامل قطعات خودرو، اماکن دولتی و خصوص کشف شد.

سرهنگ یاری با اشاره به سایر عملکرد رده‌ها در این مدت ادامه داد: علاوه بر کشف مقداری انواع مواد مخدر و توقیف ۱۱ دستگاه نقلیه مزاحم و متخلف، ۱۵ خرده فروش مواد مخدر و معتاد و همچنین ۲ نفر به دلیل ارتکاب سایر جرایم نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد در خاتمه با اشاره به اینکه متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست برای پیشگیری از بروز سرقت، به توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی توجه کنند.







