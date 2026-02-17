به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، برنامه ریزی برای متوازن سازی ذخایر خون در ماه مبارک رمضان، روزهای آخر سال و تعطیلات نوروز محور اصلی گزارش معاون اجتماعی سازمان انتقال خون از برنامه های در دست اقدام در این جلسه بود.

بابک یکتاپرست همچنین در این جلسه ازمقدمات انعقاد یک تفاهمنامه با شورای انقلاب فرهنگی برای افزایش تعاملات فرهنگی ترویجی خبر داد. همچنین در این جلسه هریک از معاونان و مدیران گزارشی از روند اجرایی برنامه های زیرمجموعه خود و مشکلات و راهکارها ارائه دادند.



در این جلسه جواد زاده مدیرکل انتقال خون استان یزد و کلهر مدیرکل انتقال خون استان قزوین ضمن ارائه گزارش عملکرد استان، چالش‌ها و دستاوردهای زیر مجموعه تحت مدیریت خود را بیان کردند.



در ادامه فاطمه محمد علی معاون فنی و فناوری های نوین و فاطمه حاجی علی عسگری سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، دستورالعمل‌ها و راهکارهایی را برای برون رفت از چالش‌های مطرح شده توسط مدیران کل انتقال خون این دو استان مطرح کردند.



مدیرعامل سازمان انتقال خون دکتر احمد قره باغیان نیز ضمن استماع گزارشهای مطرح شده و بررسی موارد، نکاتی را عنوان و راهکارهایی را برای پیشبرد امور ارائه کرد. جلسات شواری معاونان سه شنبه هر هفته در سازمان انتقال خون برگزار می شود.