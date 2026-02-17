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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

نوسازی ناوگان تاکسیرانی با تمرکز بر تاکسی‌های برقی و دوگانه‌سوز

نوسازی ناوگان تاکسیرانی با تمرکز بر تاکسی‌های برقی و دوگانه‌سوز

معاون نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور، از نوسازی بیش از ۱۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده خبر داد و گفت: ورود تاکسی‌های برقی و دوگانه‌سوز به ناوگان شهری، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تبریزی مهر معاون نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور، در یک برنامه رادیویی با اشاره به اولویت نوسازی ناوگان فرسوده در مدیریت شهری اظهار کرد: نوسازی تاکسی‌ها نه‌تنها مطالبه شهروندان، بلکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان تاکسیرانی در دوره جدید مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ هزار دستگاه تاکسی در کشور نوسازی شده است، افزود: در حال حاضر قرارداد ۵ هزار دستگاه تاکسی با شرکت ایران‌خودرو منعقد و اجرایی شده و تاکسیرانان متقاضی در حال ثبت‌نام و جایگزینی خودروهای فرسوده خود هستند.

تبریزی مهر با اشاره به ورود تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل شهری تصریح کرد: برای نخستین بار در این دوره، تاکسی‌های برقی به‌صورت عملیاتی وارد چرخه خدمات‌رسانی شده‌اند و برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال، ۱۷۵۰ دستگاه تاکسی برقی به ناوگان تهران اضافه شود.

معاون نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور ، درباره تسهیلات مالی گفت: برای تاکسی‌های برقی، ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خودرو به‌صورت تسهیلات پرداخت می‌شود و در حوزه تاکسی‌های دوگانه‌سوز نیز ۹۰ درصد مبلغ خودرو با وام کم‌بهره چهار درصدی در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

وی در برنامه «رادیو گفتگو» با اشاره به تأثیر زیست‌محیطی این طرح تأکید کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، حدود ۱۵ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فعالیت تاکسی‌هاست و نوسازی این ناوگان، به‌ویژه با خودروهای برقی و دوگانه‌سوز، نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و ارتقای ایمنی و کیفیت سفر شهروندان خواهد داشت.

کد مطلب 6751738

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