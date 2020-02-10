به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار با وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم در ایران که در هتل نهاجا برگزار شد، با گرامیداشت فرا رسیدن چهل و یکمین سالگرد دیدار و بیعت همافران نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) گفت: نیروی هوایی ارتش در آن روز پیوستگی و جوهر حقیقی خود را به خوبی به ملت ایران و جهانیان نشان داد و شکننده ترین ضربات را بر پیکر رژیم شاهنشاهی وابسته به استکبار جهانی وارد کرد.

وی خاطر نشان کرد: نظامیان متعهد نیروی هوایی در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ با حضور در اقامتگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و بیعت با حضرت امام خمینی(ره)، سندی از افتخار، حماسه، رشادت و ایمان را در برگه های زرین انقلاب اسلامی به ثبت رسانیدند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب هویت جدید خود با بیرون راندن مستشاران نظامی و غلبه بر تحریم های ظالمانه پس از انقلاب اسلامی تمامی پرنده های خود را با بهره‌گیری از دستان توانمند متخصصین فنی خود، باز آماد (اورهال)، بهینه سازی، تعمیر و نگهداری کرده و آنها را در راستای تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است و با اتکا به همین توانمندی در هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمنی که به وسیله کل‌دنیا حمایت می شد، به پیروزی رسید؛ این نیروی خوشنام پا را فراتر گذاشته و اقدام به طراحی و ساخت هواپیماهای شکاری بمب افکن «صاعقه» و «کوثر» و آموزشی یاسین کرده است.

امیر نصیرزاده با تاکید بر اینکه نیروی هوایی جهت رسیدن به یک نیروی کارآمد در تراز جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی دریغ نکرده است، افزود: با تلاش فراوان و همکاری دانشمندان جوان اقدام به ساخت انواع مهمات هواپایه از جمله موشک‌های هوا به هوا، هوا به زمین، کاربردهای گوناگون موشک های ضد راداری، بمب های نقطه زن، نسل جدید موشک های لیزری بُرد کوتاه و بلند، بمب های هوشمند دور ایستا با بُرد بلند، تولید و به کارگیری انواع پهپاد با قابلیت های مختلف و همچنین ساخت انواع شبیه ساز ها نموده که طی این سال های اخیر بارها و بارها در رزمایش‌های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه توان نظامی نیروهای مسلح ایران و اقتدار عظیم آن برای همسایگان ما و هیچ یک از ملت‌های جهان تهدید نبوده بلکه در برقراری صلح و امنیت و دفاع از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به کار می رود، تصریح کرد: ما پیشرفت های خود را مرهون تدابیر حکیمانه و رهنمودهای راهبردی فرماندهی معظم کل قوا می‌دانیم که ما را به این باور رسانید که به خود متکی باشیم. از این رو ما امروز پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی با همدلی و تلاش فرماندهان و متخصصان نیروهای مسلح در اوج وحدت عمل برای خلق قدرت هوایی جدید و اعمال آن در همه ابعاد جنگ، در هر نقطه از تهدید، آمادگی لازم را داریم.

فرمانده نهاجا در ادامه با اشاره به اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، تاکید کرد: شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و یاران آنها به دنیا ثابت کرد که آمریکا نه تنها حامی اصلی تروریسم در جهان است، بلکه در کنار رژیم صهیونیستی به تروریسم دولتی نیز تبدیل شده است که با این گونه رفتار های تروریستی صلح و امنیت منطقه را به خطر انداخته است.

وی اضافه کرد: مردم انقلابی کشورمان در پاسخ به این جنایت، حماسه‌ای عظیم آفریدن و با حضور میلیونی خود در مراسم تشییع آن شهید والامقام ضمن ابراز همدردی، به آمریکایی‌ها نشان دادند که همواره و در همه حال حامی انقلاب و حافظ دستاوردهای عظیم آن خواهند بود و اینگونه رفتارهای تروریستی را هرگز برنمی تابند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با تاکید بر اینکه دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران یک دکترین دفاعی است، اظهار داشت: ما به هیچ وجه قصد تعرض به هیچ کشوری را نداشته و نخواهیم داشت، اما پاسخ رفتارهای تروریستی را با قدرت خواهیم داد.

امیر نصیرزاده تاکید کرد: ما معتقدیم، اسلام دینی است که از صلح و آرامش حمایت می‌کند و انسان ها قبل از تجهیز به دانش نظامی باید به سلاح اخلاق و معنویت فراگیر مجهز شوند.

وی در پایان گفت: پیوند مستحکم و منطقی و همه جانبه کشور های جهان برای احترام به شخصیت و شأن همه انسان ها می تواند در یافتن و پیمودن راه علاج افزون طلبی موجود در جهان معاصر و سپردن میراث همدلی و جهان بدون جنگ به فرزندانمان تاثیرات عمیقی بر جای بگذارد.