پروژه همت طولانی شده است/ دلایل تاخیر پروژه قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز که ظهر دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسات اقتصاد مقاومتی یکی از بهترین جلساتی است که در استانها تشکیل میشود، افزود: در این راستا بخش خصوصی، دولتی، قوه قضائیه، بانکها و غیره در قالب یک جمع بسیار خوبی حضور دارند.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی ها و اولویت بندیهایی که در استانها صورت گرفته، جلسات، اشکالات، ایرادها، آسیبها، نیازها و تقاضاها مطرح میشود و مورد پیگیری قرار میگیرد.
وزیر کشور گفت: نظرات بخش خصوصی، سازمان مدیریت برنامه ریزی و استاندار استماع میشود البته پیش از آن ما ارزیابیهای خود را قبل از حضور در جلسات انجام میدهیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه امروز در این جلسه موضوعات خوبی مورد اشاره قرار گرفت، افزود: روند کار البرز در شاخصهای کلان بسیار خوب است.
وی اضافه کرد: در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری، کاهش تورمی، بازگشت واحدهای تملیکی بانکها به تولید، در البرز اقدامات خوبی صورت گرفته است و همچنین هیچ واحدی در استان طی یک سال اخیر تحت تملک بانک قرار نگرفته است.
رحمانی فضلی گفت: در این نشست چند خواسته مطرح شد که در حوزههای خود مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: دولت پیگیریهای لازم را در زمینه بهره برداری از پروژه ادامه همت دارد، این پروژه طولانی شده و پروژهای ۱۶ کیلومتری است که ظرف هشت سال زمان برده است.
وزیر کشور ادامه داد: دلایل تأخیر در بهره برداری از آن امروز مطرح شده اما از نظر من قابل قبول نیست تمام ابعاد پروژه باید دیده شود.
رحمانی فضلی گفت: با تلاش استاندار البرز و وزیر راه و شهرسازی قول داده شده تا در اسفندماه پروژه ادامه همت در البرز افتتاح شود.
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