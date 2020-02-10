کاهش ۳۰ درصدی نرخ ارز داروهای تولیدی تحت لیسانس

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مهرعلیان، با اشاره به اینکه سیاست سازمان غذا و دارو در سال جاری محدودیت تولید داروهای تحت لیسانس نبوده است، اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد شرکت هایی که داروهای تحت لیسانس تولید می کنند، امسال نیز همانند سال‌های پیش تولید خود را ادامه داده در بازار حضور داشته اند.

وی افزود: سازمان غذا و دارو به هیچ وجه سیاستی مبنی بر توقف یا محدودیت تولید داروهای تحت لیسانس در داخل را ایجاد نکرده است، بلکه به دنبال این است که در حدی که از لحاظ فنی امکان پذیر باشد، شرکت‌های تحت لیسانس برای تامین نهاده‌های تولید خود از تأمین کننده‌های داخلی استفاده کنند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور و وزارت بهداشت، عنوان کرد: سازمان غذا و دارو همواره شرکت های تولید کننده داروهای تحت لیسانس را به منظور صرفه جویی ارزی، به کاهش قیمت ارزی فرآورده‌های تولیدی تشویق کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مذاکرات اخیر و رایزنی‌های صورت گرفته با شرکت های تولیدکننده داروهای تحت لیسانس، این توافق حاصل شد که به طور میانگین ۳۰ درصد قیمت ارزی محصولات آنها کاهش پیدا کرده و سازمان نیز چتر حمایتی خودش را برای تولید این فرآورده ها در کشور ایجاد کند.

مهرعلیان با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو متعهد است دسترسی بیماران را به داروهای با کیفیت و قیمت کمتر، را افزایش دهد، گفت: تولید داروهای تحت لیسانس در کشور، باعث رشد و ارتقای کیفی صنعت در آینده و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری سایر شرکت‌های بین‌المللی و خارجی در داخل کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو با اختیارات خود حامی داروهای تحت لیسانس است و از فعالان این حوزه می خواهیم، با درک شرایط موجود، همکاری بیشتری با سیاست‌های سازمان در جهت صرفه جویی ارزی داشته باشند.