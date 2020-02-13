مسدودی ۲۵۵ راه روستایی در اردبیل/ مسیر ۸۵۱ روستا بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالعلی پور عصر پنجشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران خلخال عنوان کرد: در حال حاضر ۲۵۵ راه روستایی در نقاط مختلف استان اردبیل مسدود بوده و تلاش‌ها برای بازگشایی مسیرها ادامه دارد.

به گفته وی راه ارتباطی ۸۵۱ روستای استان اردبیل نیز از زمان آغاز بارش‌های اخیر بازگشایی شده و تردد خودروها امکان پذیر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل به کولاک برف در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و ادامه داد: برخی از مسیرهای روستایی به دلیل کولاک شدید بعد از بازگشایی دوباره مسدود شدند.

عبدالعلی پور با قدردانی از تلاش عوامل راهداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط که برای خدمات رسانی به مردم از زمان شدت گیری بارش‌ها در صحنه حضور داشتند، افزود: به احتمال زیاد تا سه روز آتی راه‌های ارتباطی تمامی روستاهای اردبیل باز خواهند شد.

وی با بیان اینکه به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی مردم از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند، افزود: تمامی راه‌های اصلی استان اردبیل باز بوده و تردد در جریان است.