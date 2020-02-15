علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کشف چهار قبضه اسلحه شکاری و مقادیری فشنگ و مهمات شکاری از افراد مختلف در سطح شاهرود طی روزهای گذشته، بیان کرد: مأموران پاسگاه شهید نوری شهرستان روز گذشته با مشکوک شدن به یک دستگاه خودروی سواری پرادو آن را متوقف و با پایش آن یک سلاح شکاری دولول، مقادیر زیادی گوشت شکار و شاخ شامل دو رأس قوچ و بره کم ماهه کشف کردند.

وی افزود: از این افراد که اهل عشق آباد طبس بودند، لاشه دو رأس شکار و یک قبضه سلاح کشف شد که جریمه نقدی بیش از ۵۰ میلیون تومانی در انتظار این متخلفان است که قصد رساندن گوشت‌های شکار به تهران را داشتند.

رئیس محیط زیست شاهرود گفت: در دیگر رویداد مأموران این اداره در مجن به یک خودرو پژو پارس برخورد مشکوک و طی بازرسی از آن یک سلاح و فشنگ‌های غیرمجاز چهار پاره را کشف کردند مالک این اسلحه به پاسگاه کلانتری مجن تحویل داده شد.

قربانلو از کشف یک سلاح برنو و مقادیر زیادی فشنگ غیر مجاز از فردی در منطقه تپال پری خان شاهرود نیز خبر داد و بیان کرد: سرنشینان خودروی پژو به محض دیدن مأموران سعی داشتند این ادوات را از شیشه خودرو به پایین پرتاب کنند که در نهایت به چنگ قانون گرفتار شدند.

وی افزود: در آخرین مورد نیز مأموران پاسگاه شهید نوری طی بازرسی از یک خودرو یک سلاح بادی و پنج قطعه لاشه کبوتر را کشف کردند که متخلفان به دستگاه قضائی ارجاع داده شدند.

رئیس حفاظت از محیط زیست شاهرود همچنین گفت: شب گذشته یک دستگاه خودروی سواری در محدوده دهملا با یک قلاده کفتار برخورد و این تصادف سبب تلف شدن حیوان می‌شود لذا از مردم تقاضا داریم در این شب‌های سرد که حیوانات برای یافتن غذا به نزدیکی شهرها و روستاها می‌آیند دقت نظر کافی را در زمین رانندگی داشته باشند.