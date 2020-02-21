برنامه های آموزشی نانوفناوری پزشکی بازنگری شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی برنامه‌های آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته نانو فناوری پزشکی و دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته نانو فناوری پزشکی را بازنگری کرد.

برنامه‌های آموزشی (مشخصات کلی، برنامه، سر فصل دروس، استانداردها و ارزشیابی برنامه ) دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری پزشکی و دکتری تخصصی Ph.D نانوفناوری پزشکی در جلسه ۷۴ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید.

همچنین دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی ورزشی را نیز بازنگری کرد.

برنامه آموزشی (مشخصات کلی، برنامه، سر فصل دروس، استانداردها و ارزشیابی برنامه) دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی ورزشی در جلسه ۷۴ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید.