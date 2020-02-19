ترامپ استعفای معاون وزیر دفاع آمریکا را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا درپیامی توئیتری نوشت: می‌خواهم از «جان رود» به دلیل خدماتش به کشورمان تشکر کنم و برای او در آینده آرزوی نیکی کنم!

این در حالیست که سی‌ان‌ان ساعاتی پیش اعلام کرد: «جان رود» (John Rood) معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی قرار است به زودی از سمت خود کناره گیری کند.

۲ منبع آگاه از این خبر در این خصوص به سی‌ان‌ان اعلام کردند که وی متعاقب از دست دادن حمایت مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا درخواست استعفایش را تحویل مقامات دولت این کشور داده است.

به گزارش این رسانه، «جان رود» در مطلع ساختن کنگره از تلاش دولت اوکراین در خصوص انجام اصلاحاتی چشمگیر به منظور کسب صلاحیت دریافت کمک نظامی ۲۵۰ میلیون دلاری نقش داشته است.

این مقام پنتاگون ساعاتی پس از مکالمه تلفنی رئیس‌جمهوری آمریکا با «ولادیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی وی که به استیضاح «دونالد ترامپ» در کنگره منتهی شد، با ارسال ایمیلی برای وزیر دفاع وی را از جلسه معاونان مطلع کرده بود.

این درحالیست که رئیس جمهوری آمریکا سفیر این کشور در اتحادیه اروپا که در تحقیقات استیضاحش علیه او شهادت داده بود را نیز اخراج کرد.

شبکه خبری سی‌ان‌ان پیشتر نیز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا «گوردون ساندلند» سفیر این کشور در اتحادیه اروپا را به دلیل شهادت دادن علیه او در جلسات استیضاح اخراج کرد.

ترامپ قبل از این دستور، «الکساندر ویندمن» مشاور ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور اوکراین را که او هم در تحقیقات استیضاح علیه وی شهادت داده بود، از کار برکنار کرد.