توییتر سیاستمداران را رسوا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، توئیتر مشغول آزمایش ویژگی جدیدی است که در صورت اجرایی شدن، توئیت های حاوی اطلاعات گمراه کننده سیاستمداران و شخصیتهای سیاسی را مشخص میکند.
در این ویژگی، پس از آنکه خبرنگاران و کارمندان مشخص کردند توییتی گمراه کننده و خطرناک است، برچسبهای قرمز و نارنجی رنگی به توییت افزوده میشود.
توئیتر تاکید دارد این ویژگی در راستای سیاست ضد اطلاعات جعلی است که این شرکت قصد دارد در ۵ مارس اجرا کند.
سخنگوی این شبکه اجتماعی میگوید: ما مشغول بررسی راههای مختلف برای مقابله با اطلاعات جعلی و فراهم کردن محتوایی بیشتر در این پلتفرم هستیم. اطلاعات جعلی یک چالش بزرگ است و ما روشهای مختلفی را برای مقابله با آن آزمایش میکنیم.
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