اثر انگشت در شعب اخذ رأی آمل حذف شد

سیدجعفر رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حذف ثبت اثر انگشت بر تعرفه رأی برای برخی مسائل بهداشتی و امنیتی اعلام شده بود و به تمامی شعب اخذ رأی درسطح حوزه انتخابیه شهرستان اطلاع داده شد.

وی اضافه کرد: حذف اثر انگشت هیچ تداخلی در فرآیند رأی گیری ایجاد نخواهد کرد و آرای مردم در نهایت امنیت و سلامت اخذ می‌شود.

فرماندار آمل، با اشاره به حضور چشمگیر مردم در ساعات اولیه در پای صندوق رأی گفت: حضور مردم در پای صندوق‌های رأی نشان دهنده اعتماد آنان به نظام است.

رسولی ادامه داد: همانطور که پیش بینی می‌شد ملت بزرگ ایران و مردم شهرستان آمل در همان مراحل آغازین رأی گیری پای صندوق رأی حاضر شدند تا بار دیگر حماسه سازی کنند.

وی گفت: با وجود تبلیغات وسیع دشمنان مبنی بر شرکت نکردن مردم در این دوره از انتخابات، حضور یکپارچه و چشمگیر مردم در ساعات اولیه انتخابات نشان داده که تبلیغات انان در میان مردم کارساز نیست.

فرماندار آمل هم با بیان اینکه انتخابات یکی از آرمان‌های ملت ایران است و همه باید از آن حمایت کنند، گفت: بسیاری از تحولات مهم سیاسی و اجتماعی در جامعه با انتخابات رقم می‌خورد.

آرأی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شش شهر و پنج بخش حوزه انتخابیه شهرستان آمل در تعداد ۳۵۳ شعبه اخذ درحال جمع آوری است.

شهرستان ۴۱۳ هزار نفری آمل، یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.