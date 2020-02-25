تلاش برای ساخت زیردریایی خودران با قابلیت حمل بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت لاکهید مارتین قراردادی ۱۲.۳ میلیون دلاری با سازمان دارپا امضا کرده تا نخستین مرحله از پروژه«مانتاری» را آغاز کند.

براساس این قرارداد سازمان دارپا بودجه برای تحقیق، توسعه و ساخت نمونه اولیه از یک زیردریایی بی سرنشین بسیار بزرگ را در اختیار لاکهید مارتین قرار می دهد.

این زیر دریایی باید قابلیت پیمایش مسیرهای طولانی، حمل بار زیاد و ذخیره انرژی زیاد را داشته باشد. این زیردریایی بدون دخالت انسان قادر به انجام ماموریت خواهد بود.

در این پروژه سیستم نیرو محرکه، حسگرها و سیستم مدیریت انرژی نوآورانه ای برای زیردریایی مذکور ساخته می شوند.

تخمین زده می شود این قرارداد در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی تکمیل شود.