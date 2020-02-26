کمیسیون مشترک نظامی تهران-باکو/تاکید بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کمیسیون مشترک نظامی ایران و جمهوری آذربایجان صبح امروز چهار شنبه با حضور هیئتهای نظامی دو طرف در محل ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.
در این اجلاس که به ریاست سردار قدیر نظامی رئیس امور بین الملل و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر محمد اف فواد معاون وزیر دفاع جمهوری آذربایجان و با حضور کارشناسان نظامی دو کشور برگزار شد، زمینههای همکاری در خصوص تبادل هیئتهای و مقامات نظامی و در حوزههای مختلف آموزشی، رزمایشهای مشترک، همکاریهای علمی و پژوهشی، حوزه طب نظامی، همکاریهای ورزشی و فرهنگی و دیگر حوزههای مورد علاقه طرفین بحث و بررسی شد و برنامههای همکاریها برای سال ۱۳۹۹ مشخص و تعیین گردید.
ایران و جمهوری آذربایجان علاوه بر پیوندهای تاریخی فرهنگی و تمدنی به عنوان دو کشور همسایه دارای مرز مشترک و طولانی هستند و در بسیاری از مسائل نظامی و دفاعی امنیتی و انتظامی زمینههای گستردهای برای همکاری دارد به ویژه مسائل مانند تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر، امنیت دریای خزر و امنیت منطقه حوزه قفقاز از جمله موضوعات مورد علاقه طرفین برای مذاکره و توسعه همکاریها است.
همکاریهای نظامی میان نیروهای مسلح دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان طی چند سال اخیر از روند قابل توجهی برخوردار شده و در چارچوب اراده و خواست رهبران سیاسی و نظامی و توافق میان فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح در دو کشور پیشبینی میشود که روابط نسبت به گذشته از شرایط و موقعیت بهتری برخوردار باشد.
دومین اجلاس کمیسیون مشترک نظامی ایران و جمهوری آذربایجان پس از مذاکرات تخصصی و ملاقات هیئتهای آذری با امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار علی عبدالهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، امیر دریادار امیرحسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با امضای یک یادداشت تفاهم به پایان میرسد.
برابر توافقات انجام شده سومین اجلاس مشترک نظامی ایران و جمهوری آذربایجان سال آینده در شهر باکو تشکیل میشود.
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