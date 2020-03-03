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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۴۵

بعد از حضور در دادگاه؛

مهاجم پرسپولیس با قرار وثیقه آزاد شد/ محاکمه استوکس در ماه آوریل

مهاجم پرسپولیس با قرار وثیقه آزاد شد/ محاکمه استوکس در ماه آوریل

آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی پرسپولیس بعد از حضور در دادگاه با قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونی استوکس روز گذشته و به محض بازگشت به لندن، به خاطر مشکلاتی که با نامزد خود داشت و اتهام به آزار وی به سرعت بازداشت و روانه دادگاه شد.

استوکس که طبق رای دادگاه های قبلی ۴ سال از تماس با نامزدش ممنوع شده بود، این حکم را نقض کرده بود. دادستان ادعا کرده است که استوکس بین ۱۶ نوامبر تا ۳ دسامبر سال گذشته با ارسال مکرر ایمیل ها و پیام های متنی، اظهارات توهین آمیزی به نامزدش داشته و همچنین به پدر و مادر نامزدش هم توهین کرده است.

استوکس فعلا با قید وثیقه آزاد شده و طبق ادعای سایت «دیلی میل» در تاریخ ۲۸ آوریل (۹ اردیبهشت ۹۹) محاکمه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استوکس که سابقه بازی در تیم آرسنال انگلیس را هم دارد، اخیرا به عضویت تیم پرسپولیس در آمده بود. این مهاجم بعد از سفر پرسپولیس به امارات، دیگر به ایران بازنگشت.

کد مطلب 4868573

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