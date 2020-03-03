ربات ها به تنهایی راه رفتن می آموزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ربات ها در آینده در زندگی انسان نقش پررنگی خواهند داشت اما برای اینکه آنها کارآمد باشند هنوز چالش هایی وجود دارد از جمله آنکه ربات ها نمی توانند به تنهایی مسیر خود را مشخص کنند. در حال حاضر الگوریتم هایی وجود دارد که به ربات ها می آموزد چگونه حرکت کنند. اما این فرایند پیچیده و نیازمند آن است که انسان داده هایی را در الگوریتم ها وارد کند. اما اکنون تحقیق جدید گوگل کمک می کند فرایند یادگیری ربات ها آسانتر شود.

محققان مرکز «گوگل رباتیکز» به طور موفقیت آمیز الگوریتم های فعلی را دستکاری کرده اند و توانسته اند به یک ربات ۴ پا بیاموزند چگونه به جلو یا عقب حرکت کند و یا برگردد. ربات فقط طی چند ساعت این عمل را آموخت.

نخست محققان مدلسازی محیطی را انجام دادند. به طور معمول قبل از آنکه یک ربات راه رفتن را بیاموزد، الگوریتم ها روی یک ربات مجازی در محیطی مجازی آزمایش می شوند. هرچند این روند از خسارت به ربات واقعی جلوگیری می کند اما شبیه سازی سطح زمین فرایندی بسیار سخت و وقت گیر است.

بنابراین محققان راه رفتن را به ربات های واقعی آموزش دادند و از آنجا که در دنیای واقعی در محیط تفاوت هایی وجود دارد، ربات سریع تر می تواند خود را با متغیرهایی مانند شیب و زمین ناهموار سازگار کند. با این وجود هنوز هم لازم است انسان بر فرایند نظارت داشته باشد. در این تحقیق پژوهشگران مجبور شدند بارها به ربات ها کمک کنند. برای این منظور محققان محدوده حرکت ربات را محدود کردند و همزمان چند مانور را به آن آموختند.

اگر ربات هنگام حرکت رو به جلو به مرز منطقه حرکتی خود می رسید، موقعیتش را تشخیص می داد و به سمت عقب حرکت می کردند. به این ترتیب با کمک این مهارت ها نیاز به دخالت انسانی در فرایند کمتر شد.

با کمک این سیستم ربات ها می توانند به تدریج مسیریابی در سطوح مختلف را بیاموزند. همچنین به تدریج نیاز به دخالت انسانی در عملیات های رباتیک نیز از بین می رود.