حبابی که از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان سبب شده نوآوری های مختلفی برای مقابله با آن طراحی شود.

در همین راستا شرکت چینی Dayong Sun یک حباب شخصی طراحی کرده که چارچوبی از جنس فیبر دارد و مانند بال های خفاش است. این حباب را می توان مانند کوله پشتی استفاده کرد تا از ابتلا به ویروس کرونا در امان ماند.

این حباب در کل از جنس ترموپلاستیک و مجهز به چراغ های مافوق بنفش است که داغ می شوند و دمای آنها به حدی بالا می رود که هرگونه پاتوژنی در هوا را از بین می برد و در نتیجه یک محیط بسته استرلیزه برای کاربر خود ایجاد می کند.

البته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده لامپ های نور مافوق بنفش نباید در مجاورت پوست استفاده شوند زیرا روی آن حساسیت ایجاد می کنند.

به گفته شرکت طراحی این حباب مانند شیشه جلویی خودرو از فرد محافظت می کند. همچنین سیم هایی داغ در شیشه تعبیه شده که در زمستان برف و یخ را آب می کند.

این شرکت با الهام از بتمن و البته خفاش این حباب را طراحی کرده است.