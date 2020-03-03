به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های خود عنوان داشت که سردار سلیمانی، با یهودیت ضدیت داشته و دولت ترامپ برای امنیت اسرائیل او را ترور کرده است.

مایک پمپئو در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) افزود: طرح یکجانبه موسوم به معامله قرن، تعهد خود را به صهیونیست‌ها اینگونه نشان داد که هیچ دولتی به اندازه دولت ترامپ عاشق اسرائیل نیست.

پمپئو در ادامه ادعاهای خود گفت: ترامپ، سردار قاسم سلیمانی را که یکی از بزرگترین تروریست‌های ضد یهودی می‌دانست، از صحنه جهان حذف کرد، دولت باراک اوباما جمله‌ای داشت که می‌گفت: بن لادن مرده و ژنرال زنده است، حال باید بگویند که قاسم سلیمانی کشته شده و اسرائیل و ایالات متحده زنده هستند.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: بسیار مهم است که کشورهای خاورمیانه و دنیا می‌بینند که چقدر اسرائیل پایدار است. زمانی که خاورمیانه، اسرائیل را در آغوش بگیرد، آینده آنها هم بهتر خواهد شد. تحت ریاست جمهوری ترامپ، دیگر اسرائیل یک دشمن و یاغی نیست بلکه یک شریک و متحد ما است.

پمپئو با این ادعا که خوشبختی اسرائیل، آینده خوبی را برای خاورمیانه به ارمغان می‌آورد، گفت: در انگلیس و فرانسه تاکید شد که ضدیت با اسرائیل به معنای ضدیت با یهودی است و برخی از کشورهای آمریکای لاتین هم قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناختند.

وی در ادامه ادعاهای خود اظهار کرد: مردم شریف ایران از یهودیان متنفر نیستند این دولت جمهوری اسلامی است که بدون ترحم این موضع را پیشه کرده است. به همین دلیل رئیس جمهوری ترامپ گفت تا زمانی که ما در رأس کار باشیم ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.