راه اندازی سیستم ردزنی در پلیس پیشگیری پایتخت

سردار کیوان ظهیری، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افرادی که گوشی موبایل شأن به سرقت می‌رود، ادعا می‌کنند که پلیس هیچ گونه رد زنی برای گوشی سرقتی آنها که روشن هم هست، انجام نمی‌دهد. آیا این ادعا را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: رد زنی جز وظایف پلیس پیشگیری نیست اما به دلیل اینکه خدمت به مردم از وظایف ماست، سیستم رد زنی را در پلیس پیشگیری پایتخت راه اندازی کردیم.

وی افزود: هنگامی که گوشی موبایل شما به سرقت می‌رود، بلافاصله به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کنید، تشکیل پرونده دهید و از کلانتری بخواهید که به پلیس پیشگیری برای رد زنی اعلام کند. اگر گوشی موبایل روشن باشد، عملیات رد زنی شروع می‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: یک مورد از عملیات رد زنی که بلافاصله بعد از سرقت موبایل شروع شد برای چند روز گذشته بود که یک سارق را از ونک تا مخفیگاهش که در انتهای بازار بود، دنبال کردیم و هنگامی که سارق وارد مخفیگاهش شد بلافاصله مأموران وارد مخفیگاهش شدند و از او ۱۶ گوشی موبایل سرقتی پیدا کردند.

کمبود کلانتری را با افزایش گشتی‌ها جبران کردیم

سردار ظهیری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعداد کلانتری‌ها در پایتخت جوابگوی نیازهای پلیسی و امنیتی مردم است یا خیر، تصریح کرد: تعداد کلانتریها و نیروهای نظامی براساس وسعت تهران و جمعیت اش باید به روز شود.

وی افزود: سال‌های قبل برنامه ریزی شده بود که ۴۰ کلانتری در پایتخت ایجاد شود. ما هم نیروهای مربوط به این کلانتری‌ها را جذب کردیم اما همچنان بعد از گذشت چند سال، این کلانتری‌ها ایجاد نشده‌اند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: کمبود کلانتری به معنی کمبود حضور پلیس در شهر نیست. چرا که ما این کمبود را با افزایش تعداد گشتی‌ها جبران کرده ایم.