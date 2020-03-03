دوست نداشتم مدیرعامل پیکان شوم/ پرسپولیس را در رده شانزدهم گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی درباره انتخابش به عنوان مدیرعامل پیکان و اینکه از قبل هم همین بحث بود، به رادیو تهران گفت: بحثی از قبل برای مدیرعاملی من نبود. مدیران ایران خودرو پیگیر بودند که در هیات مدیره به این موسسه کمک کنم. ما هم پذیرفتیم در قالب هیات مدیره کمک کنیم. مهندس شیعی (مدیرعامل سابق پیکان) خودش شدید و مرتب پیگیر بحث بازنشستگی اش بود و عمل سختی هم داشت. او حتی قبل از حضور بنده مکاتبه کرده و خواستار جدایی بود.

وی افزود: در هیات مدیره هم قرعه را به نام من انداختند و بنده هم پذیرفتیم باتوجه به شرایط حساس و خاص تیم فوتبال، پذیرفتم به این موسسه کمک کنم.

مدیرعامل باشگاه پیکان تاکید کرد: اصلاً و ابداً دوست نداشتم مدیرعامل شوم. دلایلی برای خودم داشتم و فکر می کردم در هیات مدیره بتوانم بهتر کمک کنم. با محبتی که مدیران ایران خودرو داشتند و درخواست هیات مدیره مجبور شدم و پذیرفتم که به این باشگاه کمک کنم. در مرحله اول تلاش می کنیم تیم به لیگ پایین تر سقوط نکند.

وی درباره شرایط نامناسب تیم فوتبال پیکان در جدول رده بندی، تاکید کرد: الان زمان خیلی خوبی نیست. وقتی هم به هیات مدیره پرسپولیس رفتیم و آن باشگاه را تحویل گرفتیم، تیم همین شرایط را داشت و در رده شانزدهم جدول بودیم ولی فقط هفت، هشت بازی گذشته بود. اما الان در پیکان فقط هفت، هشت بازی باقی مانده است. فقط از نظر روحی می توانیم وفاقی را در تیم ایجاد کنیم تا آنچه در زمین دارند، پیاده کنند. در خیلی از مسابقات حق تیم ما باخت نبود.