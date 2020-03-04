  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۲۳

وزارت دفاع روسیه:

اتهامات غربی‌ها علیه دولت سوریه در خصوص ادلب بی‌پایه و اساس است

اتهامات غربی‌ها علیه دولت سوریه در خصوص ادلب بی‌پایه و اساس است

وزارت دفاع روسیه به اتهامات کشورهای غربی و سازمان ملل علیه دولت سوریه در قبال ادلب واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اتهامات کشورهای غربی و سازمان ملل علیه دولت سوریه مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی و ایجاد بحران انسانی در ادلب بی پایه و اساس است.

این وزارتخانه امروز اعلام کرد که کشورهای غربی و سازمان ملل به هیچ عنوان به نقض گسترده توافقنامه سوچی در ادلب توسط ترکیه و گروه‌های تروریستی مستقر در ادلب اهمیتی نمی‌دهند. این عناصر مناطق مختلف سوریه را هدف قرار داده و اقدام به تقویت قوای تروریست‌ها می‌کنند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش سوریه در پاسخ به حملات تروریست‌ها در اوایل فوریه عملیات نظامی خود را آغاز کرده و توافقنامه سوچی را در زمینه بیرون راندن گروه‌های تروریستی به سمت منطقه خلع سلاح اجرایی کرد.

کد مطلب 4869592
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه