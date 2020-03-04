به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اتهامات کشورهای غربی و سازمان ملل علیه دولت سوریه مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی و ایجاد بحران انسانی در ادلب بی پایه و اساس است.

این وزارتخانه امروز اعلام کرد که کشورهای غربی و سازمان ملل به هیچ عنوان به نقض گسترده توافقنامه سوچی در ادلب توسط ترکیه و گروه‌های تروریستی مستقر در ادلب اهمیتی نمی‌دهند. این عناصر مناطق مختلف سوریه را هدف قرار داده و اقدام به تقویت قوای تروریست‌ها می‌کنند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش سوریه در پاسخ به حملات تروریست‌ها در اوایل فوریه عملیات نظامی خود را آغاز کرده و توافقنامه سوچی را در زمینه بیرون راندن گروه‌های تروریستی به سمت منطقه خلع سلاح اجرایی کرد.