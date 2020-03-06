رسوب ۲ میلیون تُن ذرت در بنادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، کوروش سیامک با اعلام این مطلب، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر علی‌رغم تلاش برای واردات نهاده‌های دام و طیور و ایجاد ثبات در چرخه تولید و تنظیم بازار محصولات پروتئینی و لبنی، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی موجب شده تا محصولات وارداتی در بنادر رسوب شوند.

وی افزود: در این میان از مدتها قبل، ثبت سفارش‌ها انجام و مدارک مورد نیاز برای تخصیص ارز، از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و لیست آنها جهت دریافت ارز به بانک مرکزی ارائه شده است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: با توجه به وابستگی برخی از صنایع غذایی و تبدیلی به نهاده‌های دام و طیور اگر روند تأمین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور تسریع نشود، بدون تردید در بسیاری از صنایع با کاهش روند تولید و بر هم خوردن تنظیم بازار، مواجه خواهیم شد.

سیامک خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲ میلیون تُن ذرت به بنادر کشور آمده؛ اما اگر ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص بار تأمین نشود، این حجم از محصولات تخریب شده و از یک سو منجر به ضرر و زیان برای تولیدکنندگان شده و از سوی دیگر هزینه معیشت مصرف کنندگان را با گران‌تر شدن محصول نهایی افزایش می‌دهد.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: لازم است بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد اولیه چاره اندیشی کرده و تسریع در پرداخت ارز را در دستور کار قرار دهد تا روند تأمین اقلام اساسی دچار خلل نشود.