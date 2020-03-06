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۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۰۵

رسوب ۲ میلیون تُن ذرت در بنادر

رسوب ۲ میلیون تُن ذرت در بنادر

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: ۲ میلیون تُن ذرت به منظور تأمین نیاز صنایع وابسته، وارد کشور شده اما به دلیل عدم تأمین ارز در بنادر رسوب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، کوروش سیامک با اعلام این مطلب، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر علی‌رغم تلاش برای واردات نهاده‌های دام و طیور و ایجاد ثبات در چرخه تولید و تنظیم بازار محصولات پروتئینی و لبنی، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی موجب شده تا محصولات وارداتی در بنادر رسوب شوند.

وی افزود: در این میان از مدتها قبل، ثبت سفارش‌ها انجام و مدارک مورد نیاز برای تخصیص ارز، از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و لیست آنها جهت دریافت ارز به بانک مرکزی ارائه شده است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: با توجه به وابستگی برخی از صنایع غذایی و تبدیلی به نهاده‌های دام و طیور اگر روند تأمین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور تسریع نشود، بدون تردید در بسیاری از صنایع با کاهش روند تولید و بر هم خوردن تنظیم بازار، مواجه خواهیم شد.

سیامک خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲ میلیون تُن ذرت به بنادر کشور آمده؛ اما اگر ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص بار تأمین نشود، این حجم از محصولات تخریب شده و از یک سو منجر به ضرر و زیان برای تولیدکنندگان شده و از سوی دیگر هزینه معیشت مصرف کنندگان را با گران‌تر شدن محصول نهایی افزایش می‌دهد.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: لازم است بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد اولیه چاره اندیشی کرده و تسریع در پرداخت ارز را در دستور کار قرار دهد تا روند تأمین اقلام اساسی دچار خلل نشود.

کد مطلب 4871386

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