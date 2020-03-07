ذخایر ارزی چین به ۳.۱۰۷ تریلیون دلار افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه فوریه در حالی که یوآن چین با نگرانی از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور تضعیف شد، ذخایر ارزی خارجی چین افت کرد اما این افت از آن‌چه انتظار می‌رفت کمتر بود.

داده‌های بانک مرکزی در روز یکشنبه منتشر شد و نشان داد ذخایر ارزی خارجی چین، که بزرگترین ذخیره ارزی جهان است، در ماه فوریه ۸.۷۷۹ میلیارد دلار افت کرده و به ۳.۱۰۷ تریلیون دلار رسیده است.

این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند میزان این ذخایر ۱۵.۴۹۷ میلیارد دلار افت کرده و به ۳.۱۰۰ تریلیون دلار برسد.

کنترل مالی شدید به چین کمک کرد تا جریان خروجی سرمایه از این کشور را تحت کنترل نگاه دارد. اما در ماه فوریه ارزش یوآن ۰.۷۸ درصد در برابر دلار پایین آمد که این اولین افت ماهانه از آگوست تا کنون است.