به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری با نام INOTEX تا کنون ۸ دوره برگزاری را پشت سر گذاشته است. این رویداد یکی از گردهماییهای سالانه نقشآفرینان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور، محسوب میشود.
بر اساس آمار دورههای گذشته، پیش از ۱۴۰۰ شرکت و استارتاپ در این رویداد حضور یافتهاند. بازدید ۴۰۰۰۰ نفر از این رخداد و انعقاد ۱۴۰ تفاهم نامه، از دیگر دستاوردهای، این همایش سالانه محسوب میشود که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میشود.
اینوتکس محلی برای گردهمایی اجزای اکو سیستم نوآوری و فناوری کشور و رویدادی برای ملاقات متخصصین و کارشناسان، کارآفرینان، سرمایه گذاران، مخترعان و سیاستگذاران است. ۲۵ کشور برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردهاند.
توسعه همکاری و مشارکت بین بازیگران کلیدی زیستبوم نوآوری و فناوری وجذب سرمایه برای استارتاپها و شرکتها و نیز معرفی فرصتهای نوین سرمایهگذاری، از جمله اهداف اصلی این رویداد محسوب میشود.
همچنین شرکتهای حاضر در این نمایشگاه میتوانند از امکان شبکهسازی بینالمللی برخوردار شوند. «بخش نمایشگاهی»، «رویدادهای تجاری و ترویجی» و «بخشهای جانبی» از جمله سه قسمت تعریف شده در این نمایشگاه سالانه است.
بر این اساس، دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق، از حضور شرکتهای خلاق در این نمایشگاه حمایت میکند. این حمایت شامل پرداخت ۵۰ درصد از هزینه اجاره غرفه می باشد.
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