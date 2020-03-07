به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بوکس گزینشی المپیک در قاره آسیا از روز سهشنبه هفته گذشته آغاز شده است. در این رقابتها، ۱۵۱ بوکسور از ۳۵ کشور در بخش مردان حضور پیدا کردهاند.
امروز شنبه و در آخرین مبارزه نوبت صبح در وزن ۵۷ کیلوگرم، دانیال شهبخش با چانگ قهرمان قاره اقیانوسیه از پاپوئا گینه نو رقابت کرد و بازی را در راند دوم به پایان رساند.
شه بخش بعد از پیروزی در راند یک، در راند دوم با ضربات سنگین خود دوبار پیاپی بوکسور حریف را ناکدان کرد و این بازی در همان راند دوم با تصمیم داور به سود بوکسور کشورمان پایان یافت.
شهبخش با کسب دومین پیروزی خود در این رقابتها راهی مرحله یک چهارمنهایی شد و باید در این مرحله با بوکسور قزاقستانی مبارزه کند.
وی پیش از این و در دور اول نماینده چین تایپه را از پیش رو برداشته بود.
در ادامه مسابقات امروز هم از ساعت ۲۰ به وقت ایران، امید احمدی صفا با قایم السودانی از عراق مبارزه خواهد کرد.
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