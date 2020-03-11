مشاور طرح جامع شهر همدان ضعیف عمل کرده است/لزوم بررسی علمی طرح

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قراباغی عصر سه شنبه در جلسه مشترک مرکز مطالعات شورای شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان با محوریت انعقاد تفاهم‌نامه با بیان اینکه خدمات ارزنده نظام مهندسی بر کسی پوشیده نیست، گفت: با توجه به اینکه مطالعات امری ضروری محسوب می‌شود بهره‌گیری از توان علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا در راستای حل مشکلات شهری از اهمیت بالایی برخوردار است.

قراباغی افزود: هرچند خلاهایی در مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان وجود دارد؛ اما خوشبختانه شورای شهر در راستای علمی‌سازی سیاست‌گذاری‌های شهری و اجرای پروژه‌ها، رویه علمی را توسط مرکز مطالعات شورا نهادینه کرده است.

ضرورت اهمیت‌بخشی به مطالبات و لحاظ کردن پیوست‌های فرهنگی

وی اظهار کرد: اهمیت‌بخشی به مطالبات و لحاظ کردن پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در پروژه‌های شهری می‌تواند موجب تحقق موفقیت پروژه‌ها شود.

قراباغی با تأکید بر اینکه پروژه پیاده‌راه اکباتان از اسناد بالادستی است که باید اجرا می‌شد، عنوان کرد: نحوه اجرا و پیوست‌های فرهنگی و اقتصادی آن باید با تأمل و دقت بیشتری صورت می‌گرفت تا هم اکنون شاهد این نقاط ضعف نبودیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان افزود: شکل گیری پروژه فرهنگی از آرامگاه بوعلی سینا، پیاده‌راه امام (ره)، تپه هگمتانه و آرامگاه باباطاهر می‌تواند پایلوت گردشگری جذاب و جدید در شهر باشد که دارای یک سیر تاریخی، فرهنگی و علمی است.

قراباغی در ادامه گفت: تأمل در طرح جامع شهر همدان می‌تواند آینده شهر را رقم بزند و بررسی علمی این طرح از اولویت‌های شورای شهر است؛ زیرا در این زمینه مشاور طرح، بسیار ضعیف عمل کرده است.

طرح جامع شهر همدان دارای ضعف‌های فنی بسیاری بوده که نیازمند دقت و تأمل بیشتری است وی افزود: طرح جامع شهر همدان دارای ضعف‌های فنی بسیاری بوده که نیازمند دقت و تأمل بیشتری است؛ از این رو باید شورای شهر و نظام مهندسی در این زمینه ورود پیدا کرده و ایرادات اساسی آن را برطرف کنند.

شهردار همدان نیز گفت: هر چقدر بتوانیم از ظرفیت علمی سازمان نظام مهندسی در حوزه مهندسی شهر همدان استفاده کرده و شهر را به صورت علمی مدیریت کنیم، موفقیت بزرگ اتفاق خواهد افتاد.

عباس صوفی اظهار کرد: این شهر متعلق به همه مردم است از این‌رو باید این امانت را با عقل و درایت هدایت کرده و شهر را رو به جلو، حرکت دهیم.

وی اظهار کرد: زمانی می‌توانیم موفق شویم که بدون دیدگاه شخصی مباحث، دوراندیشی و برنامه‌ریزی علمی انجام دهیم تا آیندگان از ما راضی باشند.

بهره‌گیری از ظرفیت علمی تمامی مجموعه‌های شهر

صوفی یکی از پارامترهای توسعه پایدار را بهره‌گیری از ظرفیت علمی تمامی مجموعه‌های شهر برشمرد و گفت: به طور قطع ظرفیت سازمان نظام مهندسی در حوزه‌های مختلف برای توسعه هدفمند شهر و برای رسیدن به یک نظام پایدار شهری، بسیار قابل توجه است و سودمند خواهد بود.

شهردار همدان با بیان اینکه شهر همدان دارای ظرفیت‌های بی بدیل است که می‌تواند در حوزه شهرسازی و مدیریت‌شهری سرآمد باشد؛ تأکید کرد: در سال‌های گذشته اتفاقات خوبی را شاهد بودیم و یک همگرایی مطلوبی شکل گرفته است.

صوفی با تأکید بر اینکه متأسفانه نظام واحد مدیریت شهری نداریم، ابراز امیدواری کرد: از هم‌گسیختگی در تصمیم‌گیری‌های شهری مشاهده می‌شود که مربوط به عدم مدیریت واحد شهری است؛ اما با این همگرایی‌ها و عقد تفاهم‌نامه، تا حدودی وحدت و انسجام مدیریت شهری افزایش خواهد یافت.