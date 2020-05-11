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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۵:۴۹

حادثه برای یک شناور سبک در محدوده بندر جاسک

حادثه برای یک شناور سبک در محدوده بندر جاسک

روابط عمومی منطقه یکم دریایی بندرعباس از بروز حادثه برای یکی از شناورهای سبک این منطقه در محدوده آب‌های بندر جاسک خبر داد. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی منطقه یکم دریایی بندرعباس از بروز حادثه برای یکی از شناورهای سبک این منطقه در محدوده آب‌های بندر جاسک خبر داد و اعلام کرد: بعدازظهر روز گذشته در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد که تا کنون شهادت یک نفر محرز و تعدادی نیز مجروح شده‌اند. ابعاد حادثه در دست بررسی دقیق کارشناسان فنی است.

کد مطلب 4922291
هادی رضایی

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