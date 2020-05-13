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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۵۸

فرمانده انتظامی ایرانشهر خبر داد:

کشف ۹۹ تن شیر خشک قاچاق در ایرانشهر

کشف ۹۹ تن شیر خشک قاچاق در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: با هوشیاری مأموران انتظامی این شهرستان ۹۹ تن شیر خشک قاچاق قبل از رسیدن به مقصد کشف شد.

سرهنگ محمود سعادتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روز گذشته مأموران ایست و بازرسی مسجد ابوالفضل (ع) در محور «ایرانشهر-بم» هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۴ دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون‌ها، در بازرسی از آن ۹۹ تن و ۵۰۰ کیلوگرم شیر خشک قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر ادامه داد: ارزش محموله‌های کشف شده توسط کارشناسان اداره گمرک ۳۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه خودروها توقیف و رانندگان متخلف با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 4924810

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