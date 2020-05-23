افزودن دوستان به واتس اپ با کد مخصوص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارشی جدید در وب سایتWABetaInfo ، ویژگی جدید آزمایشی واتس اپ استفاده از کدهایQR برای افزودن سریع و آسان دوستان جدید در این اپلیکیشن را پشتیبانی می کند.

برخی کاربران می توانند یک کد QR کوچک را روی صفحه تنظیمات خود مشاهده کنند. به این ترتیب با استفاده از آن می توان به سرعت یک دوست جدید را به فهرست شماره تماس های واتس اپ افزود.

اگر فردی کد QR را در فضای آنلاین به اشتراک بگذارد، برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی می توان آن را لغو کرد.

این نخستین باری نیست که واتس اپ سعی دارد با استفاده از کدهای QR فرایندی را برای کاربران تسهیل کند و هم اکنون از آن برای ورود به پلتفرم آنلاین نیز استفاده می شود.

البته هنوز مشخص نیست ویژگی مذکور برای تمام کاربران اپلیکیشن عرضه می شود یا خیر.