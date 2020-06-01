به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه‌زاده اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و استفاده از توان بخش خصوصی تعداد شش رشته صنایع‌دستی که در حال منسوخ شدن بود، احیا و به مرحله تولید رسید.

وی افزود: صنایع‌دستی را می‌توان به‌عنوان صنعتی مستقل و بومی، با رویکرد اشتغال‌زایی در سطح استان دانست که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیار حائز اهمیت است، چرا که با کم‌ترین میزان سرمایه‌گذاری می‌توان بیشترین بهره‌برداری را در این حوزه کسب کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام تصریح کرد: صنایع‌دستی استان به دلیل برخورداری از ویژگی‌های بارز و قابلیت‌های منحصربه‌فرد، تأثیرات بلندمدت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه می‌گذارد، به همین دلیل با کمک هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان بخش خصوصی و با ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات رشته‌های بومی سعی در فراهم کردن فرصت مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه هستیم.

وی گفت: سیاه‌چادر، چیت‌بافی، نمدمالی، حصیربافی، لباس‌های محلی و گیوه‌بافی بخشی از رشته‌های احیاشده در ایلام هستند.

شنبه‌زاده ادامه داد: این رشته‌ها به دلیل داشتن بازار مصرف در استان احیا شدند تا علاوه بر حفظ میراث‌فرهنگی گذشتگان، به رونق اقتصاد خانوارها نیز کمک کنند.