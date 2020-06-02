جزئیات پرونده زمین خواری ۳۰ هکتاری در منوجان

به خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان به مشکلات پیرامون پرونده مطرح شده از سوی راه و شهرسازی جنوب استان در خصوص اراضی شهر منوجان اظهار کرد: ۳۰ هکتار از این اراضی به نام اشخاص حقیقی است که در حال حاضر طرح دعوا علیه ۸۰۰ سند مشکلاتی به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه شخصی با شیوه زمین‌خواری قانونی ۸۰۰ قطعه زمین دولتی را به ساکنان منوجان فروخته است، افزود: در حال حاضر در خصوص این زمین‌ها شکایت مطرح شده است.

موحد بیان کرد: این شخص با زد و بندهای قانونی باعث به وجود آمدن معضلاتی در خصوص زمین‌های مردم محروم این منطقه شده که باید به آن رسیدگی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در این خصوص گفت: برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌کنم یک پرونده با همکاری اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و اداره بازرسی تشکیل شود تا کسانی که با تبانی برای این زمین‌ها پروانه صادر کرده‌اند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.

موحد تصریح کرد: شعار حفظ حقوق بیت‌المال همواره صیانت از اموال دولت است بنابراین این مسئله باید از طرف راه و شهرسازی جنوب هم پیگیری شود و علیه افرادی که با تبانی باعث به وجود آمدن مشکل و انتقال غیرقانونی زمین‌ها شده‌اند طرح دعوا شود.