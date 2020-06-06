  1. استانها
۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

ثبت ۱۰۳ مورد ابتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۲۷ نفر بستری هستند

ثبت ۱۰۳ مورد ابتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۲۷ نفر بستری هستند

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ثبت ۱۰۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در این استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۷ نفر در مراکز درمانی به علت این بیماری بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ۳۹۱ نمونه ارسالی در طی بیست و چهار ساعت گذشته به آزمایشگاه‌های مرجع استان تعداد ۱۰۳ نفر به آمار مبتلایان به کووید ۱۹ در لرستان اضافه شد.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته در لرستان یک نفر فوتی به علت کووید ۱۹ در لرستان به مجموع جانباختگان استان اضافه شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه از ابتدا تا کنون تعداد ۱۶۶ نفر از هم استانی‌ها به علت کووید ۱۹ جان باخته‌اند، افزود: تا کنون ۲۸۳۴۰ نمونه‌ی از بیماران مشکوک به کووید ۱۹ در استان لرستان به آزمایشگاه مرجع ارسال شده است که تعداد ۲۵۵۱۸ نمونه پاسخ داده شده که از این عدد ۴۸۶۸ مورد مثبت و تعداد ۲۰۶۵۰ نمونه منفی اعلام شده است.

نیکبخت با بیان اینکه تعداد ۲۷ نفر مبتلا به کووید ۱۹ در مراکز درمانی استان تحت مراقبت‌های پزشکی و درمانی هستند، تصریح کرد: از ابتدا تا کنون تعداد ۴۶۷۵ نفر که در لرستان مبتلا به کووید ۱۹ بوده‌اند پس از درمان به بهبودی کامل دست یافته‌اند.

