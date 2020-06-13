صنعت نفت با ضرری ۱.۸ تریلیون دلاری در ۲۰۲۰ روبروست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مؤسسه اعتبارسنجی فیتچ اعلام کرد شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز در سال ۲۰۲۰ بیش از همه شرکت‌های دیگر ضرر خواهند کرد و تا پایان سال ۱.۸ تریلیون دلار را از دست خواهند داد.

فیتچ در بیانیه‌ای اعلام کرد: ماهیت گران‌قیمت و حساس استخراج نفت (از نظر درآمد، هزینه‌های عملیاتی و سرمایه در گردش) باعث شده است تا این بخش در پیش‌بینی‌های ما با بیشترین ضرر روبرو شود و در سال ۲۰۲۰ روی هم رفته ۱.۸ تریلیون دلار از درآمدهای خود را در سراسر جهان از دست بدهد. این ضرر ۶ برابر بزرگ‌تر از ضرر بخش خرده‌فروشی است که بیشتر به چشم می‌آید.

فیتچ اعلام کرد: پاندمی کووید ۱۹ در سراسر جهان باعث خواهد شد که ۵ تریلیون دلار از درآمد شرکت‌ها در تمام بخش‌های تحت پوشش فیتچ از بین برود.

طبق اعلام فیتچ بخش نفت و گاز از لحاظ دلاری بیشترین درآمد از دست رفته را خواهد داشت که این معادل ۴۰ درصد از کل درآمد از دست رفته شرکت‌ها در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

این آژانس در ادامه بیانیه خود اضافه کرد: در حالی که قیمت‌های نفت تا حدودی بهبود یافته است اما این قیمت‌ها همچنان به محدوده پیش‌بینی خود نرسیده و انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی با کم‌رنگ شدن هیجان اولیه بازگشایی اقتصاد، همچنان ضعیف باقی بماند.