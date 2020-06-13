به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل نوزدهم بر خلاف خط حمله قدرتمندش، در فاز دفاعی توفیق چندانی نداشت و کمتر پیش می‌آید که این تیم در طول ۹۰ دقیقه بازی دروازه‌اش باز نشود.

گل خوردن و ساده گل خوردن، عادت بدی است که آبی‌ها از ابتدای فصل به آن مبتلا بوده و امتیازات زیادی هم به خاطر آن از دست داده‌اند. چه بسا اگر آنها در بسیاری از بازیها گل‌های ساده‌ای به خصوص در دقایق پایانی هر بازی دریافت نمی‌کردند اکنون چنین فاصله‌ای تا صدر جدول نداشتند.

آبی‌ها که با ۳۹ گل زده بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارند، با ۲۲ گل خورده ضعیف ترین خط دفاعی در بین ۶ تیم بالای جدول را دارند. آنها در این فصل تنها در ۴ بازی موفق به ثبت کلین شیت شده‌اند و در ۱۶ بازی دروازه‌شان حداقل برای یک بار باز شده است.

شاگردان مجیدی که برای بازگشت به لیگ برتر آماده می‌شوند، با دو دیدار تدارکاتی مقابل خوشه طلایی ساوه و هوادار مراحل آماده سازی خود را ادامه دادند. آبی پوشان ابتدا مقابل خوشه طلایی با نتیجه ۲-۲ متوقف شدند و سپس توانستند هوادار را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهند.

اتفاقی که در این دو دیدار تدارکاتی برای آبی‌ها روی داد، گل خوردن مقابل تیم‌های غیر لیگ برتری بود و این نتایج نشان می‌دهد آنها بعد از تعطیلات حدودا ۴ ماهه هنوز ترک عادت نکرده و امکان این که همچنان در دیدارهای خود در ادامه مسابقات لیگ برتر به راحتی دروازه شان باز شود وجود دارد.

اگر فرهاد مجیدی می‌خواهد در مدت زمان نه چندان طولانی باقی مانده از فصل نوزدهم شانس تیمش را برای قهرمانی آزمایش کند، باید تیمش را از این عادت نه چندان پسندیده دور کند و ساختار دفاعی تیمش را در ۱۰ بازی باقی مانده طوری سازمان دهی کند که مثل بازیهای گذشته به راحتی دروازه‌اش باز نشود.