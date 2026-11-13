به گزارش خبرگزاری مهر، پاییز برای افرادی که مزاج گرم و تر دارند مناسب است اما افرادی که مزاج سرد و خشک، دارند ممکن است در پاییز دچار بیماری های سرد و خشک شوند.

پاییز برای سالمندان و افرادی که بیماری هایی با طبیعت سرد و خشک دارند، مناسب نیست. علت ابتلا به بیماری در فصل پاییز متغیر بودن هوا در طول روز، وجود مواد زاید باقی مانده در بدن از فصل تابستان به دلیل خوردن میوه های زیاد، ضعف قوت، کاهش تحلیل و دفع مواد زاید به علت سردی هوا و…، است.

توصیه هایی طب سنتی برای پاییز

برای جلوگیری از بیماری های ناشی از سردی مزاج در پاییز و برای کمک به دفع سودا متخصصان طب سنتی مصرف شیرینی های طبیعی که بعضی گرم و تر و برخی گرم و خشک هستند، را توصیه می کند. مصرف این شیرینی ها سبب تامین گرمای لازم برای بدن می شود.

در فصل پاییز برای افزایش سلامتی حدالامکان از مصرف گوشت گاو که سودازاست، پرهیز کنید و به جای آن از گوشت های معتدل مانند گوشت بره و بزغاله استفاده نمایید.

در فصل پاییز برای کاهش عوارض خشکی بدن، از مصرف خوراکی های خشک مانند غذاهای سرخ شده و کبابی بپرهیزید زیرا مصرف این مواد غذایی باعث تشدید خشکی بدن شده و فرد را دچار عوارضی مانند اگزما، بی خوابی، افزایش شک و وسواس می کند.

خوراکی های خشک عبارتند از؛ کنسروها و کمپوت ها، سوسیس و کالباس و فست فودها، ادویه های تند و تیز، ترشی ها، سرخ کردنی ها، بادمجان، عدس، قارچ، پنیر شور، ماست و دوغ ترش، کشک، کلم و گل کلم، رُب و سس ها، غذاهای مانده و گوشت نمک سود، چای پررنگ، یخ، شوری ها، چیپس و پفک و…

در فصل پاییز نباید غذاهای خیلی گرم و خیلی سرد را مصرف کنید. سردی ها را بهتر است در فصل گرم و گرمی ها را بهتر است در زمستان مصرف کنید. پس از زیاده روی در مصرف میوه های سرد و تر تابستانی، لبنیات، قهوه، نسکافه، کاکائو، سیر و پیاز و…، نیز پرهیز کنید. با افزایش سن، مزاج سردتر می شود پس افراد مسن باید از مصرف سردی ها در فصل های سرد بپرهیزند.

در پاییز از مصرف میوه های تابستانی و مصرف میوه های سردخانه ای اجتناب کنید و میوه هایی که در منطقه زندگی تان رویش پیدا می کند، را استفاده کنید. بهترین میوه های فصل پاییز نیز انار میخوش، انگور، انجیر، سیب، به، گلابی هستند.

در فصل پاییز خوردنی هایی با طبیعت گرم و تر مانند گوشت گوسفند، مویز، هویج، زیتون، خرما، عسل، حلوای طبیعی، مغز خشکبار به ویژه بادام درختی، آشهای ساده و…، را بیشتر مصرف نمایید.