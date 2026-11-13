به گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی بامداد جمعه از شهادت یک جوان مجروح‌ شده در حمله رژیم صهیونیستی به بخش جراحی مجتمع پزشکی ناصر خبر دادند و همزمان اعلام کردند که در حمله پهپادی به اطراف چادرهای آوارگان در خان‌یونس یک فلسطینی شهید و پنج نفر زخمی شدند.

منابع فلسطینی افزودند: محمد ایاد الجزار، جوان ۲۰ ساله فلسطینی که در حمله بامداد پنجشنبه به بخش جراحی ساختمان الیاسین در مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس مجروح شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید و بدین ترتیب شمار شهدای این حمله به هفت نفر افزایش یافت.

پیش‌تر منابع فلسطینی از شهادت ۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ تن در این حمله خبر داده بودند که در میان شهدا یک پزشک به نام رزق احمد ابوشعیره و یک کودک ۱۳ ساله به نام جهاد نعیم ابوتلخ حضور داشتند.

این حمله خسارتی گسترده‌ به بخش‌های درمانی مجتمع ناصر وارد کرد و روند ارائه خدمات به بیماران و مجروحان را مختل ساخت.

همزمان، در حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی بامداد جمعه به اطراف چادرهای آوارگان در منطقه المواصی خان‌یونس، یک فلسطینی به شهادت رسید و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش منابع میدانی، حمله به اطراف یکی از چادرهای آوارگان نزدیک منطقه «الکنیس» در غرب خان‌یونس انجام شد و مجروحان برای درمان به مجتمع پزشکی ناصر منتقل شدند.

در شمال نوار غزه نیز منابع امدادی و اورژانس از زخمی شدن شماری از فلسطینیان در حمله پهپادی به اطراف درمانگاه «جذور» در شمال غرب بیت‌لاهیا خبر دادند.

به گفته این منابع، پهپادهای ارتش رژیم اسرائیل با پرتاب بمب در اطراف مناطق مسکونی موجب زخمی شدن شماری از شهروندان فلسطینی شدند.

همچنین یک کودک فلسطینی بر اثر اصابت ترکش بمب پرتاب‌شده از سوی پهپاد در اطراف منطقه السلاطین در شمال غرب شهر غزه زخمی شد.

گزارش‌ها همچنین از ادامه حملات توپخانه‌ای و تیراندازی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف شمال نوار غزه حکایت دارد.

همزمان قایق‌های جنگی این رژیم به سوی مناطق ساحلی شهر غزه تیراندازی کردند و در جنوب نوار غزه نیز تانک‌های ارتش رژیم اشغالگر مواضع و مناطق استقرار چادرهای آوارگان فلسطینی در المواصی رفح و خان‌یونس و همچنین اطراف منطقه ارض اللیمون و مناطق شرقی و جنوبی خان‌یونس را گلوله‌باران کردند.

به گزارش رسانه‌های فلسطینی، این حملات نگرانی خانواده‌های آواره را افزایش داده است، به‌ویژه که شمار زیادی از آنان در مناطق ساحلی و در چادرهایی فاقد حداقل امکانات حفاظتی و ایمنی اسکان یافته‌اند.