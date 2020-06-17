اقدامات یکجانبه اسرائیل برای الحاق کرانه باختری مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالله دوم شاه اردن در نشستی که از طریق ویدئو کنفرانس با کمیته ها و مقامات کنگره آمریکا برگزار شد، درباره تحرکات رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی هشدار داد.

وی افزود: هر گونه اقدام یکجانبه اسرائیل برای الحاق کرانه باختری غیرقابل قبول و مردود است و این نابود کننده فرصتهای صلح و ثبات در منطقه است.

پادشاه اردن بر ضرورت راهکار تشکیل دو دولتی تاکید کرد و تشکیل کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی را مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است که اردن پیشتر نیز درباره تبعات طرح الحاق کرانه باختری هشدار داده بود.

چند روز گذشته نیز یک مقام بلندپایه اردنی فاش کرد، پادشاه این کشور به سبب تنش با تل‌آویو بر سر طرح الحاق،‌ حاضر به گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشده است.

نتانیاهو اعلام کرده که کابینه‌اش به طور رسمی قصد دارد دره اردن و همه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری را به سرزمین‌های اشغالی ضمیمه ‌کند.