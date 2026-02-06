معاملات سهام سومین خودروساز بزرگ جهان متوقف شد 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از CNBC، معاملات سهام شرکت خودروسازی استلانتیس که در بورس میلان ثبت شده است، پس از سقوط ۱۹ درصدی در معاملات امروز اروپا متوقف شد.

این سقوط پس از آن رخ داد که این شرکت اعلام کرد که به روز رسانی تجارت در راستای سرعت بخشیدن به تولید خودروهای برقی و هیبریدی ۲۲ میلیارد دلار، معادل ۲۶ میلیارد یورو، هزینه روی دست شرکت گذاشته است.

استلانتیس که هم اکنون سومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان به شمار می‌رود همچنین اعلام کرده که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ معادل ۱۹ تا ۲۱ میلیارد یورو ضرر کرده و نمی‌تواند برای سال جاری تقسیم سود داشته باشد.