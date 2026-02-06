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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

معاملات سهام سومین خودروساز بزرگ جهان متوقف شد 

معاملات سهام سومین خودروساز بزرگ جهان متوقف شد 

معاملات سهام شرکت خودروسازی استلانتیس که سومین شرکت بزرگ خودروسازی در جهان به شمار می‌رود، پس از سقوط ۱۹ درصدی متوقف شد. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از CNBC، معاملات سهام شرکت خودروسازی استلانتیس که در بورس میلان ثبت شده است، پس از سقوط ۱۹ درصدی در معاملات امروز اروپا متوقف شد.

این سقوط پس از آن رخ داد که این شرکت اعلام کرد که به روز رسانی تجارت در راستای سرعت بخشیدن به تولید خودروهای برقی و هیبریدی ۲۲ میلیارد دلار، معادل ۲۶ میلیارد یورو، هزینه روی دست شرکت گذاشته است.

استلانتیس که هم اکنون سومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان به شمار می‌رود همچنین اعلام کرده که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ معادل ۱۹ تا ۲۱ میلیارد یورو ضرر کرده و نمی‌تواند برای سال جاری تقسیم سود داشته باشد.

کد مطلب 6740844
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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