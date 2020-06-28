شهر اقبالیه در بخش درمانی کمبود زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهر اقبالیه یکشنبه شب با حضور جمالی پور استاندار، لطف الله سیاهکلی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی فرخزاد معاون عمرانی، شفیعی فرماندار قزوین در مسجد جامع شهر اقبالیه برگزار شد.

‌فاطمه محمد بیگی دیگر نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: گروه‌های جهادی نقش مهمی در فعالیت‌های این منطقه دارند و امیدواریم با بهره گیری از این ظرفیت بتوان بخشی از مشکلات را حل کرد.

وی اضافه کرد: شهر اقبالیه امروز از شاخص‌های توسعه فاصله دارد و کمبود امکانات پزشکی و درمانی، مشکلات زیادی برای مردم وجود دارد.

محمد بیگی تصریح کرد: نبود بودجه فرهنگی و کمبود فضای آموزشی برای ۱۵ هزار دانش آموز باید بررسی شود و با استقرار ادارات مهم برای احداث کمربندی شمالی هم اقدام شود.

وی گفت: شهر اقبالیه نیازمند حوزه علمیه است و با تعیین سرپرست شهرداری می‌توان به وضعیت شهری سامان داد.

در ادامه عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: در اقبالیه ۸ سالن ورزشی داریم که در کاشت چمن مشکلاتی هست که در صورت همکاری شهرداری این مورد هم حل خواهد شد.

وی بیان کرد: در اقبالیه ورزشکاران کبدی شاخصی داریم و در لیگ سه تیم فوتبال هست و با فعالیت ۱۲ باشگاه پرورش اندام استقبال خوبی از این رشته‌ها شده است.

وی بیان کرد: سرانه ورزشی سالن‌های سرپوشیده مناسب است اما در فضای باز کمبودهایی داریم که با کمک بخش خصوصی باید برطرف شود.

علایی مقدم اظهار داشت: در سال گذشته ۴۵۰ میلیون تومان برای تعویض کف پوش سالن ورزشی اقبالیه هزینه شد و امسال کف پوش یک سالن دیگر تعویض خواهد شد و برای تأمین تشک کشتی و تاتامی هم اقدام شده اما زمین چمن کمبودهایی دارد که باید برطرف شود.

داراب بیرنوندی مدیرعامل آبفای استان هم گفت: اقبالیه ۱۸ هزار جمعیت خانوار تحت پوشش دارد و با افت فشار آب و قطعی هم مواجهیم.

وی اضافه کرد: فرسودگی شبکه آب از مشکلات این شهر است که از مجموع ۸۵ کیلومتر شبکه انتقال حدود ۲۵ کیلومتر آن فرسوده است که تاکنون توانسته‌ایم ۵ کیلومتر آن را بازسازی کرده‌ایم.

مدیرعامل آبفای استان قزوین گفت: اصلاح شبکه فرسوده آب حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که ساخت مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی ۸ میلیارد تومان لازم دارد که باید بخشی از آن توسط کمیته برنامه ریزی تأمین شود.

بیرنوندی یادآور شد: اگر ۱.۵ میلیارد تومان از سوی مسئولان استان تأمین شود کار را آغاز می‌کنیم و بزودی کلنگ ساخت مخزن آب را هم به زمین می زنیم.

وی بیان کرد: باید انشعابات غیر مجاز هم قطع شود و برای فاضلاب یک قطعه زمین از سوی شهرداری تأمین شود که اجرای طرح فاضلاب و تصفیه خانه حدود ۷۰ میلیارد تومان لازم دارد که آمادگی داریم ۲۰ میلیارد تومان هزینه را ما تأمین کنیم.

بیرنوندی گفت: تأمین زیرساخت آب و فاضلاب در باغ عمران ۲۰ میلیارد تومان لازم دارد که قرار شد شهرداری کمک کند.

فاطمه خمسه رئیس جهاد کشاورزی استان هم اظهار داشت: قنات ۱۸ کیلومتری در واقع میراث تاریخی است و هزینه لایروبی آن زیاد و حدود ۲ میلیارد تومان است که توجیه اقتصادی ندارد و پیشنهاد حفر چاه بهتر است تا از قنات برداشت نشود.

وی اضافه کرد: با وجود ۱۳ چاه تلفیقی کشاورزی، مشکل آب کانال نداریم و امسال ۲۹۵ میلیون مترمکعب سهم آب گرفتیم و برای کشت تابستانه و پاییزه هم سهم آب تأمین کرده‌ایم.

خمسه یادآور شد: در شهر اقبالیه حدود ۲۸۰۰ هکتار مزرعه و ۵۰۰ هکتار باغ وجود دارد و با طرح کشت الان در تابستان هم آب دارند و چون سد در حال سر ریز است امسال آب بیشتری می‌دهیم.

وی گفت: مجوز دامداری روستایی را گرفتیم تا پروانه دام کوچک روستایی صادر شود و ۲۰ مجوز دامداری روستایی آماده واگذاری است.