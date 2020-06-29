تولید محصولات مرتبط با کرونا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید نیازمند همراهی بخش خصوصی توانمند هستیم افزود: سالی که به نام جهش تولید مزین شده است، می‌تواند منجر به دستاوردهای شگرفی در حوزه تعمیق و توسعه ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش خوداتکایی و کاهش ارزبری، مدیریت منابع ارزی کشور، بهبود زیرساخت‌های فنی و مهندسی، رشد شرکت‌های دانش بنیان، توسعه شرکت‌های طراحی ساخت داخلی و مجموعه اقداماتی شود که کشور را در جهت افزایش استقلال همه جانبه صنعتی و تاب آوری و افزایش خوداتکایی صنعتی حرکت دهد.

وی تغییر مونتاژ کاری به نوآوری را یکی از رویکردهای امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: دستیابی به چرخه نوآوری و تجاری سازی محصولات صنعتی در دستور کار است و هر چقدر اتکای ما به ظرفیت‌های درونی کشور افزایش یابد، می‌توانیم از توان و ظرفیت‌های موجود در کشور برای افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ثروت و ثروت آفرینی استفاده کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی هستیم، افزود: باید به ظرفیت‌های درونی توجه بیشتری داشته باشیم و بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهیم و این بخش را برای ایفای نقش خود توانمند کنیم.

صادقی نیارکی با اشاره به برخی هماهنگی‌ها و همکاری‌های بخش خصوصی و دولت اضافه کرد: نمود این تعامل و همکاری در تولید به موقع اقلام و کالاهای بهداشتی و درمانی مرتبط با کرونا اتفاق افتاد و در سال جهش تولید نیز هم افزایی میان ارکان دولت و بخش خصوصی و مشارکت فعالان اقتصادی در بکارگیری ظرفیت‌های موجود می‌تواند منجر به افزایش کمیت و کیفیت تولید شود.

وی با اعلام اینکه اهداف مورد نظر برای تحقق جهش تولید ترسیم شده است، افزود: به عنوان نمونه در صنعت خودرو امسال برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو پیش روی داریم.

معاون امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: در دو ماهه امسال در تولید لاستیک خودرو، تلویزیون، لباسشویی، نئوپان و بسیاری از اقلام کالایی (بیش از ۱۵ قلم از تولیدات منتخب کالایی کشور)، افزایش تولید داشته ایم.

صادقی نیارکی اضافه کرد: در خودرو تا پایان ۶ تیرماه، ۱۳ درصد رشد تولید تجمعی به نسبت سال گذشته داشته ایم و در حوزه لوازم خانگی که جزو صنایع پیشران است موضوع تعمیق ساخت داخل را دنبال می‌کنیم و به صورت متوسط در این صنعت خودکفایی ۶۰ درصدی داریم که برگزاری میزهای ساخت داخل در این حوزه در دستور کار است.

وی با بیان اینکه موضوع عرضه مستقیم محصولات لوازم خانگی را نیز دنبال می‌کنیم، گفت: بسیاری از قطعه سازان در صنعت لوازم خانگی مانند خودرو در حال فعالیت هستند و اگر افزایش کمی و کیفی تولید در این حوزه‌ها محقق شود تعدادی از صنایع به عنوان حلقه‌های پسین و پیشین این صنایع فعال می‌شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه موضوع تحریک تقاضا و همچنین تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی را در دستور کار داریم، افزود: این موضوعات نیازمند تأمین منابع مالی و ارزی لازم است و باید مؤسسات مالی و بانکی در حوزه تأمین نقدینگی با توجه به افزایش نهاده‌های تولید و افزایش تورم تولیدکننده بیش از پیش با بخش تولید و واحدهای تولیدی همراهی کنند.

صادقی نیارکی با یادآوری اینکه شرایط کشور به گونه‌ای است که آمادگی داریم بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را از محل داخل تأمین کنیم، افزود: همچنین قادر به تأمین بسیاری از نیازهای کشورهای اطراف و همسایه نیز از طریق صادرات هستیم.

وی گفت: بسیاری از مواد اولیه در کشور تولید می‌شود و در سال‌های گذشته سرمایه گذاری‌های خوبی انجام شده است که این فعالیت‌ها باید به حلقه‌های نهایی محصول با ارزش افزوده بالاتر برای تأمین نیاز داخل و صادرات تبدیل شوند.