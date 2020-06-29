به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بی‌بی‌سی، «فرانسوا فیون» (François Fillon) نخست وزیر پیشین فرانسه به اتهام ایجاد شغل جعلی برای همسرش و کسب درآمد غیرقانونی از بودجه دولت، به ۵ سال زندان محکوم شد.

بر اساس اعلام این رسانه، مطابق با حکم دادگاهی در فرانسه ۳ سال از این مدت زمان به حالت تعلیق در آمده است.

دادگاه فرانسه همچنین «پنه‌لوپه فیون» (Penelope Fillon) همسر نخست وزیر پیشین را هم به ۳ سال حبس محکوم شده است؛ اما حکم او به حالت تعلیق در آمده است.

گفتنی است، نخست وزیر پیشین فرانسه در حکمی همسرش را به سمت مشاور پارلمانی خود منصوب کرده و بیش از ۸۳ هزار یورو (۹۳۵ هزار دلار) به وی پرداخت کرده بود.