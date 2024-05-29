صاحبان اندیشه زنجان در نخستین رویداد«گفتاورد ملی نخبگان»شرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله رسولی از برگزاری اولین «گفتاورد ملی نخبگان» با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانشبنیان» خبر داد و گفت: این رویداد رقابتی، با هدف تعامل نخبگان، مدیران و سایر اقشار مردم برگزار میشود و مخاطبین این رویداد، تمامی آحاد جامعه که راهحلی برای چالشهای کشور دارند، هستند.
رسولی اظهار داشت: در گفتاورد ملی نخبگان، آحاد مردم میتوانند ایدههای خود را در ۵ محور اصلی شامل حوزههای «مالی، پولی و ارزی»، «مدیریت منابع طبیعی»، «امنیت غذایی»، «نظام سلامت و بیمه» و «حکمرانی و سیاستگذاری» ارائه کنند.
وی ادامه داد: این رویداد فرصتی برای گفتگو و شنیده شدن ایدههای آحاد مردم است و برای بنیاد ملی نخبگان و دایره حکمرانی کشور فرصتی برای تعامل با نخبگان و کشف آنها است.
رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با اشاره به اینکه این رقابت دربر دارنده مجموعه مناظرههایی برای رسیدن به چرخشهای تحولآفرین خواهد بود، افزود: از مراحل برگزاری این رویداد گفت و شنود مابین صاحبان ایدهها و تبادل ایدهها است که تقویت ایدههای نخبگانی در حوزههای مختلف را بدنبال دارد و منجر به افزایش تفاهم اجتماعی و دانش بنیان تر کردن مدیریت کشور میشود.
رسولی با اشاره به پهنهبندی استانهای کشور، گفت: این رویداد در سراسر کشور و در هشت پهنه اجرا میشود. از میان ایدههای واصله در پهنه آذربایجان، که شامل استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان است، ایدهها و طرحهای برتر به مرحله کشوری راه پیدا میکنند.
وی افزود: در مرحله منطقه ایی، ایدههای برگزیده استانی به میزبانی بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی و در شهر تبریز به نمایش و در معرض داوری منطقهای گذاشته خواهد شد تا فرصتی برای انتخاب آثار برگزیده پهنه آذربایجان مهیا شود.
رسولی اظهار کرد: در ادامه رویداد، به افراد و تیمهای صاحب ایدههای برتر، یک فرصت زمانی قابل توجه و حمایت و پشتیبانیهای مناسب ارائه میشود تا راه حلها، عملیاتی تر شوند و ضمانت اجرایی پیدا کنند آنگاه داوریهای دور سوم با حضور مدیران اجرایی و اندیشمندان خبره هر موضوع، برای طرحهای راه یافته به مرحله کشوری انجام میشود.
وی افزود: جوایز قابل توجه مادی و معنوی برای حمایت و پشتیبانی از افراد یا تیمهایی که ایدهها و طرحهای برتر را داشته و به مراحل میانی و نهایی راه مییابند در نظر گرفته شده که از آن جمله میتوان به جایزه نقدی هر برگزیده کشوری به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و اعتبار پشتیبانی برای پیادهسازی ایده و طرح به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال دیگر اشاره کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: صاحبان ایده در حوزههای یاد شده از کلیه اقشار جامعه مخاطب اولین گفتاورد ملی نخبگان هستند که میتوانند تا تاریخ ۲۸ خردادماه با مراجعه به آدرس https://debate.bmn.ir/ به صورت انفرادی و یا گروهی نسبت به ثبت نام، بارگذاری و ارسال ایدههای خود اقدام کنند.
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