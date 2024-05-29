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۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۰:۰۳

رییس بنیاد نخبگان استان زنجان:

صاحبان اندیشه زنجان در نخستین رویداد«گفتاورد ملی نخبگان»شرکت کنند

صاحبان اندیشه زنجان در نخستین رویداد«گفتاورد ملی نخبگان»شرکت کنند

زنجان-رییس بنیاد نخبگان استان زنجان از صاحبان اندیشه استان خواست در نخستین رویداد «گفتاورد ملی نخبگان»شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله رسولی از برگزاری اولین «گفتاورد ملی نخبگان» با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانش‌بنیان» خبر داد و گفت: این رویداد رقابتی، با هدف تعامل نخبگان، مدیران و سایر اقشار مردم برگزار می‌شود و مخاطبین این رویداد، تمامی آحاد جامعه که راه‌حلی برای چالش‌های کشور دارند، هستند.

رسولی اظهار داشت: در گفتاورد ملی نخبگان، آحاد مردم می‌توانند ایده‌های خود را در ۵ محور اصلی شامل حوزه‌های «مالی، پولی و ارزی»، «مدیریت منابع طبیعی»، «امنیت غذایی»، «نظام سلامت و بیمه» و «حکمرانی و سیاستگذاری» ارائه کنند.

وی ادامه داد: این رویداد فرصتی برای گفتگو و شنیده شدن ایده‌های آحاد مردم است و برای بنیاد ملی نخبگان و دایره حکمرانی کشور فرصتی برای تعامل با نخبگان و کشف آنها است.

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با اشاره به اینکه این رقابت دربر دارنده مجموعه مناظره‌هایی برای رسیدن به چرخش‌های تحول‌آفرین خواهد بود، افزود: از مراحل برگزاری این رویداد گفت و شنود مابین صاحبان ایده‌ها و تبادل ایده‌ها است که تقویت ایده‌های نخبگانی در حوزه‌های مختلف را بدنبال دارد و منجر به افزایش تفاهم اجتماعی و دانش بنیان تر کردن مدیریت کشور می‌شود.

رسولی با اشاره به پهنه‌بندی استان‌های کشور، گفت: این رویداد در سراسر کشور و در هشت پهنه اجرا می‌شود. از میان ایده‌های واصله در پهنه آذربایجان، که شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان است، ایده‌ها و طرح‌های برتر به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

وی افزود: در مرحله منطقه ایی، ایده‌های برگزیده استانی به میزبانی بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی و در شهر تبریز به نمایش و در معرض داوری منطقه‌ای گذاشته خواهد شد تا فرصتی برای انتخاب آثار برگزیده پهنه آذربایجان مهیا شود.

رسولی اظهار کرد: در ادامه رویداد، به افراد و تیم‌های صاحب ایده‌های برتر، یک فرصت زمانی قابل توجه و حمایت و پشتیبانی‌های مناسب ارائه می‌شود تا راه حل‌ها، عملیاتی تر شوند و ضمانت اجرایی پیدا کنند آنگاه داوری‌های دور سوم با حضور مدیران اجرایی و اندیشمندان خبره هر موضوع، برای طرح‌های راه یافته به مرحله کشوری انجام می‌شود.

صاحبان اندیشه زنجان در نخستین رویداد«گفتاورد ملی نخبگان»شرکت کنند

وی افزود: جوایز قابل توجه مادی و معنوی برای حمایت و پشتیبانی از افراد یا تیم‌هایی که ایده‌ها و طرح‌های برتر را داشته و به مراحل میانی و نهایی راه می‌یابند در نظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان به جایزه نقدی هر برگزیده کشوری به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و اعتبار پشتیبانی برای پیاده‌سازی ایده و طرح به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال دیگر اشاره کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: صاحبان ایده در حوزه‌های یاد شده از کلیه اقشار جامعه مخاطب اولین گفتاورد ملی نخبگان هستند که می‌توانند تا تاریخ ۲۸ خردادماه با مراجعه به آدرس https://debate.bmn.ir/ به صورت انفرادی و یا گروهی نسبت به ثبت نام، بارگذاری و ارسال ایده‌های خود اقدام کنند.

کد مطلب 6123049

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