آغاز رویداد گفتاورد ملی نخبگان در پهنه آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین گفتاورد ملی نخبگان پهنه آذربایجان با شعار "نخبگان؛ حکمرانی دانشبنیان" باهدف تعامل نخبگان، مدیران و مردم برگزار میشود و رویدادی چهار مرحلهای است که در مرحله نخست، شرکتکنندگان میتوانند ایدههای خود را در ۵ محور اصلی شامل حوزههای «مالی و ارزی»، «منابع طبیعی»، «امنیت غذایی»، «نظام سلامت» و «حکمرانی هوشمند» ارائه کنند.
این رقابت، مجموعه مناظرههایی برای رسیدن به چرخشهای تحولآفرین است و شنیدن و تقویت ایدههای نخبگانی، دانشبنیان تر کردن مدیریت کشور، افزایش تفاهم اجتماعی و رشد عمومی از مهمترین اهداف برگزاری آن است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری امروز در مراسم آغاز این رویداد در تبریز افزود: آذربایجان شرقی ظرفیتهای بینظیری دارد که باید با همدلی شرایطی فراهم کنیم که از این ظرفیت بهترین استفاده شود.
اسدی فرد ضعف در همکاری و همافزایی را از مهمترین مشکلات کنونی کشور خواند و افزود: وظیفه ملی نخبگان جدای از توسعه کسبوکار، کمک به توسعه کشور و امیدآفرینی و همدلی است.
رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی هم با اشاره به مأموریت این بنیاد برای شناسایی، پرورش و بها دادن به نخبگان در همه حوزهها و نقشی که نخبگان میتوانند در حل مشکلات کشور داشته باشند، خاطرنشان کرد: گفتاورد ملی نخبگان تلاش میکند همه نخبگان، دغدغهمندان و هر مخاطب با هر ایدهای را برای حل چالشهای اصلی حاکمیت پایکار بیاورد.
دکتر زندی اذعان داشت: در این رویداد، کشور به هشت پهنه جهت بهتر پیشبرد فرآیند اجرایی آن تقسیمشده که در «پهنه آذربایجان» به میزبانی آذربایجان شرقی، استانهای آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل را نیز در برمیگیرد.
بر اساس این خبر در مرحله اول این رویداد ملی، ایدههای شرکتکنندگان در پنج محور اصلی دریافت خواهد شد و در مرحله دوم، محتواهای ارسالی که توسط فرد یا یک تیم آماده میشود که پس از یک ارزیابی اولیه، در قالب یک پوستر در نمایشگاهی به همین منظور به نمایش درخواهد آمد و در مرحله سوم، هشت اثر یا هشت نفر برگزیده باید تیم خود را با کمک افراد سایر تیمهای حذفشده تکمیل کنند و سپس بااتصال به یک مربی، برای مرحله رقابتی آماده خواهند شد همچنین در مرحله چهارم، برای عمقبخشی به محتواهای دریافتی و همچنین برای اینکه ضمانت اجرایی پیدا کنند، ارزیابی و داوریها با حضور مدیران اجرایی و اندیشمندان خبره هر موضوع انجام خواهد شد.
گفتنی است، نخبگان، اساتید، دانشجویان، آموزگاران و علاقهمندان به شرکت در این رویداد بزرگ، تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ فرصت دارند تا با مراجعه به سامانهای که به همین منظور تدارک دیدهشده به آدرس « https://debate.bmn.ir» ثبتنام و شرکت کنند.
لازم به ذکر است، به برگزیدگان رقابت نهایی اولین گفتاورد ملی نخبگان، علاوه بر جایزه نقدی ۱۰ میلیارد ریالی، ۱۰ میلیارد ریال اعتبار بابت عملیاتی کردن راهکارهای منتخب پرداخت خواهد شد.
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